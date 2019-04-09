Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска третьего СПГ-проектаRambler News Service вчера в 12:46
Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Первая линия проекта может быть запущена в 2022—2023 годах, вторая — в 2024 году, третья — в 2025 году.
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«Новатэк» начнет реализацию третьего СПГ-проекта после окончания «Арктик СПГ – 2»
Ведомостивчера в 13:12
«НОВАТЭК» рассчитывает производить до 70 млн тонн в год СПГ в Арктике к 2030 году
PortNewsвчера в 04:35
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МВФ повысил прогноз роста экономики КНР
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