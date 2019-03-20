Экономика
«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 годREGNUM 03:11
Направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год рекомендовал совет директоров компании «Новатэк» годовому общему собранию акционеров, сообщила пресс-служба предприятия.
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Совет директоров «Казаньоргсинтеза» рекомендовал направить на дивиденды 70% от чистой прибыли
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:48
«Новатэк» может направить на финальные дивиденды за 2018 год 51 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 09:39
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
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Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019
Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
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Чемпион UFC провалил допинг-тест
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
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Футбол
Сауль близок к переходу в «Манчестер Сити»
Как сообщает ESPN, «Манчестер Сити» выиграл борьбу за 24-летнего Сауля у «Барселоны».
Обновлено в 08:33
Происшествия
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Наставник российской сборной Станислав Черчесов рассказал, что не видел заявления журналиста Василия Уткина о влиянии на футболистов через агента Алана Агузарова, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Экономика
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Хоккей
Гиматов забил в матче КХЛ впервые за шесть лет
Начиная с сезона-2013/14, хоккеист провел в КХЛ в общей сложности 56 матчей. Предыдущая шайба Гиматова датирована 17 января 2013 года.
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Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
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На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
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