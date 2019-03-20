Экономика

«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 годREGNUM 03:11

Направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год рекомендовал совет директоров компании «Новатэк» годовому общему собранию акционеров, сообщила пресс-служба предприятия.
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Банк «Санкт-Петербург» собрался выплатить рекордные дивиденды

Ведомости08:20

«СИБУР» планирует выплатить рекордные дивиденды

Волжская коммунавчера в 03:37

Совет директоров «Казаньоргсинтеза» рекомендовал направить на дивиденды 70% от чистой прибыли

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:48

«Новатэк» может направить на финальные дивиденды за 2018 год 51 млрд рублей

Rambler News Serviceвчера в 09:39

«Таттелеком» планирует увеличить размер дивидендов на полпроцента

Коммерсантъ Казаньвчера в 10:17

«Казаньоргсинтез» намерен почти вдвое увеличить дивиденды

ФедералПрессвчера в 04:57

Финальные дивиденды «ФосАгро» за 2018 год могут составить 51 рубль на акцию

Finam.Ru03:32
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Локомотив» и ЦСКА пошутили над переименованием Астаны в Нурсултан

Краснодарский "Локомотив" и ЦСКА прокомментировали информацию о смене названия столицы Казахстана Астаны.
Обновлено в 12:19
Политика

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06
Общество

Праздник огня в Валенсии. Как провожают зиму в Испании

19 марта в Валенсии завершился традиционный народный фестиваль Las Fallas.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Телеведущий Иващенко рассказал, что у Началовой диагностировали рак

Обновлено вчера в 15:29
Спорт

Авербух назвал главных соперниц Загитовой в произвольной программе

Хореограф, олимпийский чемпион Илья Авербух считает, что главными соперницами Алины Загитовой являются японка Рики Кихира и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Обновлено в 09:31
Политика

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

Обновлено в 05:31
Технологии

Пользователи ВКонтакте могут загружать собственные фоны для постеров

Чтобы автором фона указывалась группа или публичная страница, разместите постер с ним от имени сообщества.
Обновлено в 10:35
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Землетрясение в Денизли произошло во время урока о землетрясениях

В одной из школ города Денизли урок географии был посвящен теме геологической активности вообще, и землетрясениям, в частности.
Обновлено в 08:59
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Культура

Пелагея не приедет в Курган на День России

Анонсированная ранее управлением культуры Пелагея приехать не сможет.
Обновлено в 07:07
Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершено на 40%.
Обновлено в 11:46
Кино

Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019

Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 13:50
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Футбол

«Динамо» примет «Локомотив» на «Арене Химки»

Обновлено в 07:40
Единоборства

Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Футбол

Сауль близок к переходу в «Манчестер Сити»

Как сообщает ESPN, «Манчестер Сити» выиграл борьбу за 24-летнего Сауля у «Барселоны».
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Футбол

Черчесов ответил на обвинения Уткина о влиянии на игроков через агента

Наставник российской сборной Станислав Черчесов рассказал, что не видел заявления журналиста Василия Уткина о влиянии на футболистов через агента Алана Агузарова, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Дочь Тимати и Алены Шишковой отпраздновала первый юбилей

Звездная семья тщательно и долго готовилась к первому юбилею, устроили настоящий праздник, который запомнился малышке на всю жизнь.
Обновлено в 11:47
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Экономика

Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Хоккей

Гиматов забил в матче КХЛ впервые за шесть лет

Начиная с сезона-2013/14, хоккеист провел в КХЛ в общей сложности 56 матчей. Предыдущая шайба Гиматова датирована 17 января 2013 года.
Обновлено в 10:52
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено в 12:10
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
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