Экономика
«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 годREGNUM 03:11
Направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год рекомендовал совет директоров компании «Новатэк» годовому общему собранию акционеров, сообщила пресс-служба предприятия.
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Совет директоров «Казаньоргсинтеза» рекомендовал направить на дивиденды 70% от чистой прибыли
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:48
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Rambler News Serviceвчера в 09:39
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