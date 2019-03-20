Экономика

«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 годREGNUM 03:11

Направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год рекомендовал совет директоров компании «Новатэк» годовому общему собранию акционеров, сообщила пресс-служба предприятия.
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Банк «Санкт-Петербург» собрался выплатить рекордные дивиденды

Ведомости08:20
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Новым спикером сената Казахстана избрана старшая дочь Назарбаева

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Екатерина Стриженова тоже побывала на юбилее Бориса Грачевского, опубликовав фото в Instagram.
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Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
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Происшествия

Суд отправил продавцов БАДов под арест

Следствие предполагает, что Студенкова и Селезнев входили в банку мошенников, под руководством Киселева Н.Н. Группа продавала БАДы пенсионерам под видом дорогостоящих лекарственных препаратов.
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Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

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Зеленский заговорил об отказе от участия в выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, если бы тот принял участие в выборах.
Обновлено в 12:18
Экономика

Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на два года

Международное рейтинговое агентство Fitch в мартовском отчете спрогнозировало «самое сильное замедление» с 2012 года роста мировой экономики на ближайшие два года.
Обновлено в 10:51
Футбол

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Футбол

РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым

«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Наука

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» выиграл третий матч у «Автомобилиста»

В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:32
Политика

Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
Обновлено в 13:11
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено в 09:59
Экономика

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Экономика

Forbes представил рейтинг самых надежных банков России

Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 04:15
Музыка

Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы Ленинград

Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 07:31
Политика

Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Наука

Полицейскую собаку клонировали в Китае

В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.
Обновлено в 11:29
Здоровье

Госдума пересмотрит нормы поставки диагноза «наркомания»

Как сообщается на сайте правительства РФ, нормы закона «О наркотических средствах» о постановке диагноза «наркомания» противоречат закону об охране здоровья граждан.
Обновлено в 09:21
Политика

Белоусов назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok

Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов назвал «полной чушью» слухи о своей причастности к делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 12:25
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Политика

В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну

Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
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Политика

Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit

Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Обновлено в 07:06
Происшествия

Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
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