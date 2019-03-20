Экономика
«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 годREGNUM 03:11
Направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год рекомендовал совет директоров компании «Новатэк» годовому общему собранию акционеров, сообщила пресс-служба предприятия.
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Совет директоров «Казаньоргсинтеза» рекомендовал направить на дивиденды 70% от чистой прибыли
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:48
«Новатэк» может направить на финальные дивиденды за 2018 год 51 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 09:39
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Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
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В Мадриде задержали пассажира метро, точившего нож в вагоне
В конце прошлой недели в сети появилась видеозапись, сделанная в мадридского метро, на которой молодой человек точил лезвие ножа о точильный брусок, сидя в вагоне поезда.
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Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
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Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
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Apple представила новые наушники AirPods
Новые AirPods оснащены процессором Apple H1, который, по заявлению компании, позволил повысить качество воспроизведения, увеличить скорость соединения наушников с устройствами, а также продлить время работы в режиме разговора без подзарядки на один час.
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Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
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Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
Поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, с мая этого года прекратятся в Россию.
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Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменила название
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Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран
Обновлено в 03:47
Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
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Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019
Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
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Политика
Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Калмыкии чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Футбол
Аршавин стал тренером Академии «Зенита»
Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым.
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Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
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Большинство россиян высказались за гендерное равенство
Большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.
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Умер оперный певец Сергей Балашов
В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
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Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети
Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.
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Рита Дакота вспомнила о влюбленности в девушку
В публикации артистка вспомнила, что в прошлом она была влюблена в девушку.
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