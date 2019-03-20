Экономика
«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 годREGNUM 03:11
Направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год рекомендовал совет директоров компании «Новатэк» годовому общему собранию акционеров, сообщила пресс-служба предприятия.
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Совет директоров «Казаньоргсинтеза» рекомендовал направить на дивиденды 70% от чистой прибыли
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:48
«Новатэк» может направить на финальные дивиденды за 2018 год 51 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 09:39
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
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Украина ввела санкции против сотен россиян
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Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
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Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
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Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Общество
ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников
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Происшествия
В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы»
В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 04:59
Происшествия
Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе
На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Двое военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ
Двое военнослужащих Народной милиции (НМ) ЛНР погибли за истекшие сутки в результате обстрелов с украинской стороны, 20 марта сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
Обновлено в 05:10
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Экономика
Минтруд вернется к вопросу продления программы маткапитала в 2021 году
Минтруд рассмотрит вопрос продления программы выплат материнского капитала в 2021 году, сейчас программа действует до 2021 года включительно.
Обновлено в 06:28
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик ВВС США приблизился к российским границам
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела рожать в Израиль
Как пишет журнал «7 дней», сейчас артистка улетела в Тель-Авив - именно здесь она собирается рожать.
Обновлено в 07:40
Кино
Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел
После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.
Обновлено вчера в 21:14
Наука
Световая левитация поможет управлять космическими кораблями
Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Политика
Трамп начал встраивать Бразилию в Североатлантический альянс
Крайнюю заинтересованность в вовлечении Бразилии в структуры НАТО выразил президент США Дональд Трамп 19 марта в ходе совместной с президентом Бразилии Жаиром Болсонару пресс-конференции.
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие
СМИ назвали срок принятия на вооружениие гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Планируется, что государственные испытания ракеты со штатных морских носителей завершатся в 2022 году, а на боевое дежурство на кораблях и подлодках "Циркон" поставят с 2023 года.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»
Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Музыка
Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников
В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе.
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Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Обновлено в 10:15