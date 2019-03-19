«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 годREGNUM 03:11

Направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год рекомендовал совет директоров компании «Новатэк» годовому общему собранию акционеров, сообщила пресс-служба предприятия.

«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год

Финансы Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.

Политика В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.

Политика Сегодня Челябинской области представят нового врио губернатора Сегодня в 14 часов дня Николай Цуканов представит в региональном правительстве нового врио главы области.

Общество Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.

Шоу-бизнес Помощницу Началовой затравили в Сети за ложь По словам бывшего концертного директора певицы Константина Сергеева, Исаеву буквально затравили в сети.

Экономика Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано» По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.

Политика Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.

Авто Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.

Экономика Семьям с доходом в два прожиточных минимума обещают пособия на детей В правительство РФ на ближайшей неделе поступит законопроект о пособиях на первого и второго ребенка для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Футбол Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ» Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду. Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу.

Спорт В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.

Происшествия Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Экономика Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Спорт Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".

Политика В Симферополе арестовали первого президента Крыма Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».

Политика Франция и Италия приняли решение блокировать отсрочку Brexit «Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», — отметил он.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Политика Президент Чехии обвинил Турцию в союзничестве с ИГИЛ Глава Чехии Милош Земан в рамках встречи с жителями Карловарского края заявил, что Турция является «союзником» террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Общество Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.

Политика Премьер-министр Австралии вызвал посла Турции после заявления Эрдогана Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции в этой стране после резкого заявления турецкого президента Тайипа Эрдогана в адрес "австралийцев с антиисламскими взглядами", сделанным им накануне.

Происшествия В Петербурге прокуратура нашла хлеб «из будущего» В Кировском районе Санкт-Петербурга сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения в работе ЗАО «КАС-КАД ПЛЮС», компания по производству хлебобулочных изделий располагается на улице Морской Пехоты, рассказали в пресс-службе ведомства.

Спорт Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.

Происшествия Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.

Происшествия В Москве ограбили аргентинского шеф-повара На профильных сайтах в интернете указано, что Репетто Карлос Мартин является шеф-поваром Radisson Royal Moscow.

Спорт Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".