«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 годREGNUM 03:11

Направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год рекомендовал совет директоров компании «Новатэк» годовому общему собранию акционеров, сообщила пресс-служба предприятия.

«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год

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