Экономика

«Новатэк» может направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 годREGNUM 03:11

Направить на дивиденды 79 млрд рублей за 2018 год рекомендовал совет директоров компании «Новатэк» годовому общему собранию акционеров, сообщила пресс-служба предприятия.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
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Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
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Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
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Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Политика

Заблокировать отсрочку Brexit готовы две страны Евросоюза

В Париже и Риме ждут гарантий того, что отсрочка позволит Лондону подписать соглашение с Брюсселем и обеспечить себе организованный выход, в противном случае Италия и Франция выступят против продления сроков Brexit.
Обновлено в 05:10
Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Авто

Mercedes-Benz показал обновленный GLC Coupe

Mercedes-Benz опубликовал фотографии обновленного кросс-купе GLC Coupe.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Военные проверят «абсурдное» сообщение об избиении солдат в Забайкалье

Обновлено в 04:45
Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон посещал психотерапевта

Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов» Кит Харингтон был вынужден обратиться за помощью к квалифицированному психотерапевту, поскольку не мог справиться с бременем славы самостоятельно.
Обновлено в 05:42
Политика

Путин подписал новые цензурные законы

Владимир Путин подписал четыре новых цензурных закона, предусматривающих огромные штрафы и блокировки сайтов за публикации в интернете, выражающие "неуважение к государству", и распространение "заведомо недостоверных" сведений.
Обновлено 18 марта в 11:35
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Общество

Присяжные в США признали средство от сорняков вызывающим рак

Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали, что средство для борьбы с сорняками Roundup компании Bayer способствует появлению у человека онкологических заболеваний, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:06
Спорт

Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Кино

Ким Ки Дук возглавит жюри ММКФ 2019

Корейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Сегодня Челябинской области представят нового врио губернатора

Сегодня в 14 часов дня Николай Цуканов представит в региональном правительстве нового врио главы области.
Обновлено в 00:30
Политика

Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции

Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Гаджеты

Продажи смартфонов по trade-in выросли в 3-10 раз

В январе-феврале 2019 года продажи по trade-in в магазинах «Связной-Евросеть» выросли на 386%, в МТС - в 6 раз год к году.
Обновлено в 02:53
Политика

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Футбол

Жозе Моуринью: «Хочу вернуться к работе в июне»

Обновлено вчера в 21:30
Футбол

Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»

Обновлено в 02:30
Общество

Ученые начали обследовать белух и косаток в «китовой тюрьме»

Ученые приступили к обследованию косаток и белух в Средней бухте в Приморье.
Обновлено в 02:06
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией

"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.
Обновлено в 01:29
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Музыка

Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

Обновлено в 05:51
Политика

Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Участники «Тур де Франс» могут быть вовлечены в дело о допинге

Велогонщики команд, принимающих участие в гранд-туре «Тур де Франс», могут быть замешаны в деле о допинге в Австрии и Германии Об этом сообщает скандально известный в России журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Обновлено в 05:46
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