Экономика
«Новатэк» и «Совкомфлот» договорились построить еще четыре газовозаКрасная весна 07:01
Четыре судна-газовоза договорились построить компании «Новатэк» и «Совкомфлот», 20 апреля пишет «Коммерсантъ». По данным источника газеты, четыре танкера-газовоза ледового класса Arc7 будет строить дальневосточная верфь «Звезда».
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Совкомфлот и «Звезда» могут подписать контракт еще на четыре газовоза для «Арктик СПГ 2»
Центр энергетической экспертизы04:40
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