Экономика

«Новатэк» и «Совкомфлот» договорились построить еще четыре газовозаКрасная весна 07:01

Четыре судна-газовоза договорились построить компании «Новатэк» и «Совкомфлот», 20 апреля пишет «Коммерсантъ». По данным источника газеты, четыре танкера-газовоза ледового класса Arc7 будет строить дальневосточная верфь «Звезда».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Новатэк» и «Совкомфлот» договорились построить еще четыре газовоза

Красная весна07:01

Источник: «Совкомфлот», «Новатэк» и «Звезда» обсуждают строительство четырех газовозов

ТАССвчера в 17:10

Совкомфлот и «Звезда» могут подписать контракт еще на четыре газовоза для «Арктик СПГ 2»

Центр энергетической экспертизы04:40

«НОВАТЭК» выкупит 4 газовоза для «Арктик СПГ-2»

Правда УрФО00:39

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Коммерсантъвчера в 18:13

«Новатэк», «Звезда» и «Совкомфлот» летом могут заключить договор на 4 газовоза

ПРАЙМвчера в 17:15

Приморская «Звезда» готовится построить еще четыре газовоза для Новатэка

EastRussia03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр

Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов называть его по имени и передал привет родителям в Кривой Рог.
Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Певица МакSим выписалась из больницы после аварии

Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Политика

В Госдуме не исключили выдачи паспортов России жителям Приднестровья

Госдума может принять решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья, заявил депутат нижней палаты парламента Александр Ярошук.
Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций парламента провести консультации по роспуску Рады.
Обновлено в 06:38
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Политика

Министр обороны Украины Полторак подал в отставку

Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Гаджеты

Как будет работать Android на смартфонах Huawei, пояснили в Google

Ранее сообщалось, что решение Google лишит смартфоны Huawei операционной системы Android.
Обновлено в 05:31
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Политика

Пашинян призвал сторонников разблокировать здания судов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к своим сторонникам призвал их разблокировать здания судов в стране.
Обновлено в 08:16
Авто

В России начинается серийное производство электромобилей

Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено в 04:19
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленскому передали послание от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300

Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая.
Обновлено в 03:43
Политика

Зеленский вместе с женой оказались владельцами десятка объектов недвижимости

За 2018 год доход Владимира Зеленского составил 9,2 млн грн, а его жена заработала 4,2 млн грн. На банковских счетах новоиспеченного президента размещено свыше 400 тысяч долларов и более 1 миллиона гривен.
Обновлено в 07:45
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено вчера в 11:19
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Общество

В Москве на две недели раньше срока наступило климатическое лето

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше срока.
Обновлено в 08:04
Общество

Принц Гарри и Кейт Миддлтон показали детей в новом саду

На фотографии изображены играющие в саду принц, его супруга и их дети: принц Луи, Джордж и Шарлотта.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Совкомфлот
Российская компания
Российская судоходная компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», сокращенное - ПАО «Совкомфлот». Штаб-квартира - в Санкт-Петербурге. Учреждена на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 863-р.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное