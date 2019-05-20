«Новатэк» и «Совкомфлот» договорились построить еще четыре газовозаКрасная весна 07:01

Четыре судна-газовоза договорились построить компании «Новатэк» и «Совкомфлот», 20 апреля пишет «Коммерсантъ». По данным источника газеты, четыре танкера-газовоза ледового класса Arc7 будет строить дальневосточная верфь «Звезда».

«Новатэк» и «Совкомфлот» договорились построить еще четыре газовоза

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