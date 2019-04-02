Энергетика
«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и ПортугалиюREGNUM 04:43
Подписание соглашения между сторонами состоялось в рамках Международной конференции по сжиженному природному газу (СПГ) в Шанхае. Документ предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн тонн СПГ с проекта «Арктик СПГ 2», а также с других проектов «Новатэка».
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«Новатэк» заключил соглашение на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» с испанской Repsol
Rambler News Service04:25
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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