«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и ПортугалиюREGNUM 04:43

Подписание соглашения между сторонами состоялось в рамках Международной конференции по сжиженному природному газу (СПГ) в Шанхае. Документ предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн тонн СПГ с проекта «Арктик СПГ 2», а также с других проектов «Новатэка».

«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и Португалию

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