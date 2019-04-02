«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и ПортугалиюREGNUM 04:43

Трейдинговое подразделение компании «Новатэк» Novatek Gas&Power Asia и международная компания Repsol объявили о начале сотрудничества по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Пиренейского полуострова. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба российского предприятия.

«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и Португалию

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