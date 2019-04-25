Энергетика
«Новатэк» договорился о продаже еще 20% в «Арктик СПГ – 2»Ведомости вчера в 06:54
«Новатэк» сообщил о подписании обязывающих соглашений об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ – 2» с китайскими CNODC (100%-ная «дочка» CNPC) и CNOOC. Оба соглашения предусматривают приобретение 10%-ной доли участия в проекте.
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Экономика
Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании
Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
В ЛНР возникли очереди за гражданством России
Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) стоят в очередях, чтобы подать документы на получение гражданства РФ.
Обновлено в 01:05
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Военную доктрину Зеленского опубликовало украинское «Новое время»
Документ передал порталу «Новое время» советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Путин поддержал идею о строительстве нового моста на остров Русский
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на которой поддержал идею о строительстве моста на остров Русский через остров Елена.
Обновлено вчера в 07:08
Хоккей
«Коламбус» проиграл в стартовом матче серии с «Бостоном»
«Бостон» принимал «Коламбус» в первом матче полуфинальной серии в Восточной конференции НХЛ.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
Немецкие авто потребляют очень много топлива
Обновлено в 00:03
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика
Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом
Обновлено вчера в 09:35
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей Донбасса
Российские пенсии получат только жители Донбасса, которые переедут в страну на постоянное место жительства.
Обновлено вчера в 19:04
Футбол
«Урал» обыграл «Крылья Советов» в Самаре
Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 13:22
Авто
Составлен ТОП-5 лучших российских автодомов
На строчку ниже разместился первый, можно сказать, что серийный, отечественный дом на колесах Helix 4200.
Обновлено в 00:15
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено вчера в 11:56
Технологии
На создание криптостойкого оборудования для 5G потратят 28 миллиардов
Документ предусматривает, что за это время на покупку отечественного оборудования для сетей 5G будет потрачено около 28 миллиардов рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 00:45
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019
Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Два человека погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено вчера в 21:59
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено вчера в 18:28
Кино
В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»
В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Популярность бесплатного Wi-Fi в парках за год выросла вдвое
Обновлено в 00:39
Политика
Суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной
26 апреля суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 00:16
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Технологии
Система «Мир» запустит возможность оплаты покупок с помощью скана лица
Система карт «Мир» планирует запустить проект по оплате покупок с помощью биометрии лица.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова рассказала, что Юлия Началова перед смертью очень уставала
Как отметила Керимова, она видела, что Началова в последнее время очень сильно уставала, но связывала это с изматывающим графиком, не позволяющим ей даже спать больше нескольких часов в сутки.
Обновлено в 00:42