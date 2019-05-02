Энергетика
Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ в апрелеПолитическая Экспертиза 06:53
Россия снизила объемы добычи нефти на условленный показатель, согласно договору с членами ОПЕК. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Общий показатель снижения относительно октября прошлого года составил 229 тысяч баррелей в сутки – на одну больше, чем предписывает соглашение с ОПЕК+.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Политика
Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 11:06
Происшествия
Суд в Тбилиси постановил экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева
Как рассказал ВВС адвокат Иван Норакидзе, задержанный в ноябре Суибаев является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено в 13:32
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено в 08:22
Политика
В США сравнили российский газ с дешёвым и ненадёжным автомобилем
Министр энергетики США Рик Перри сравнил российский газ, который поставляется в европейские страны, с «дешёвым, но ненадёжным автомобилем».
Обновлено в 11:10
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми
Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Игры
Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей
Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено в 12:00
Политика
Турция поддержала включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»
Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в проект «Турецкий поток».
Обновлено в 13:35
Общество
Месяц трудной работы. Гороскоп РИА «Новый День» на май 2019
В мае Солнце в первой половине месяца будет находиться у Тельца, а 21 числа перейдёт к Близнецам.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 13:29
Футбол
Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»
Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости.
Обновлено в 12:32
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»
"По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля, потеря им управления движением", - сказал источник.
Обновлено в 13:15
Космос
SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2
Представители компании SpaceX сообщили, что вероятной причиной аварии во время наземного испытания космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) стало срабатывание систем двигателя.
Обновлено в 13:23
Культура
В Тегеране открылся «Уголок китайской книги»
«Уголок китайской книги» открылся в Национальной библиотеке и архиве Ирана в рамках 32-й Тегеранской международной книжной выставки, сообщает 2 мая Синьхуа.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Культура
Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе
Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Единоборства
В Иране спортсменке грозит тюрьма за выход на ринг без хиджаба
По информации СМИ, власти страны приняли решение арестовать женщину за выход на ринг без хиджаба.
Обновлено в 12:08