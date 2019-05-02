Энергетика
Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ в апрелеПолитическая Экспертиза 06:53
Россия снизила объемы добычи нефти на условленный показатель, согласно договору с членами ОПЕК. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Общий показатель снижения относительно октября прошлого года составил 229 тысяч баррелей в сутки – на одну больше, чем предписывает соглашение с ОПЕК+.
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Происшествия
В Махачкале загорелся оружейный магазин
Обновлено в 07:59
Энергетика
Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа
Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В траурных мероприятиях в Одессе участвовали более тысячи человек
Более 1 тысячи человек приняли участие в траурных мероприятиях по случаю годовщины трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек.
Обновлено в 09:22
Транспорт
Собянин заявил о готовности Большой кольцевой линии метро на 50%
Большая кольцевая линия является крупнейшей стройкой в истории метро столицы России. Достроить ее планируется к 2022 году.
Обновлено в 09:38
Футбол
Мюллер может продолжить карьеру в Серии А
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может продолжить карьеру в Серии А. По информации Kicker, интерес к Мюллеру проявляют "Милан" и "Интер".
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Наука
Дешевый дрон, которому не нужно топливо: будущее беспилотников
Поскольку у «Феникса» отсутствует двигатель внутреннего сгорания и нет потребности в топливе, в теории дрон может оставаться на нужной высоте неопределенно долгое время и действовать в качестве летающего датчика или узла связи для вооруженных сил.
Обновлено вчера в 07:16
Культура
Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе
Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Космос
Blue Origin провела очередные испытания корабля New Shepard
Обновлено в 09:56
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь
Обновлено в 06:24
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Мадуро прошел маршем по Каракасу
Обновлено в 10:46
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Основные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут 30 мая
Первое заседание по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа носило технический характер и проходило в форме беседы сторон обвинения и защиты с уточнением даты рассмотрения дела по существу.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Хоккей
Панарин пошутил, что готов поехать к тестю в «Спартак»
Панарин в шутку заявил, что приедет выступать за московский клуб, чтобы поработать с тестем.
Обновлено в 07:14
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Истребители F-35A ВВС США впервые использовали в бою
Американские истребители F-35A Lightning II впервые применили в бою в рамках операции «Непоколебимая решимость».
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Виктория Исакова показала редкое фото дочери
Фото сделано в супермаркете: девочка забралась в продуктовую тележку и тщательно рассматривает товары на полках.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Первую открытую репетицию парада Победы в Воронеже показали на фото
Более пяти тысяч человек посетили первую открытую (до этого они проводились на аэродроме «Балтимор») репетицию парада Победы.
Обновлено в 10:33