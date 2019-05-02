Энергетика

Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ в апрелеПолитическая Экспертиза 06:53

Россия снизила объемы добычи нефти на условленный показатель, согласно договору с членами ОПЕК. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Общий показатель снижения относительно октября прошлого года составил 229 тысяч баррелей в сутки – на одну больше, чем предписывает соглашение с ОПЕК+.
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Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+

Интерфакс05:13

Новак заявил, что в мае добыча нефти в России останется на достигнутом уровне

Life.ru05:35

Новак: Россия к концу апреля достигла целевого уровня добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

ТАСС05:20

Россия к концу апреля выполнила обязательства по сделке ОПЕК+

RT на русском05:13

Новак сообщил о сокращении добычи в апреле по договору ОПЕК+

РБК07:41

Новак заявил о выполнении в апреле сделки ОПЕК+

Российская газета05:10

Россия в апреле снизила добычу нефти более чем на 200 тыс. баррелей в сутки по сделке ОПЕК+

Finam.Ru05:12
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