Энергетика
Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ в апрелеПолитическая Экспертиза 06:53
Россия снизила объемы добычи нефти на условленный показатель, согласно договору с членами ОПЕК. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Общий показатель снижения относительно октября прошлого года составил 229 тысяч баррелей в сутки – на одну больше, чем предписывает соглашение с ОПЕК+.
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Армия и оружие
Военные РФ и Китая отработали оказание помощи аварийной подлодке
Учения "Морское взаимодействие-2019" проходят в Китае с 1 по 4 мая Экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая провели совместные учения по оказанию помощи аварийной подлодке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа ТОФ.
Обновлено в 01:59
Общество
В Татарстане объявили штормовое предупреждение по ветру
В Татарстане в четверг 2 мая объявили штормовое предупреждение по ветру — в ближайшие 1 − 3 часа ожидается очень сильный южный ветер порывами 20 − 25 м / с. Предупреждение распространяется на 2 мая и ночь пятницы 3 мая, сообщает МЧС Татарстана.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
Обновлено в 08:47
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 06:57
Происшествия
Два человека погибли в Китае после падения с горки в парке развлечений
Еще 12 человек получили травмы В китайском парке аттракционов в результате несчастного случая погибли два человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 03:16
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Политика
WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья Ассанжа
Организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа серьезно обеспокоены состоянием его здоровья и условиями содержания в британской тюрьме.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергает заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о том, что за год военные взяли под свой контроль около 24 квадратных километров территории в Донбассе.
Обновлено в 07:41
Здоровье
Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением
Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 05:29
Теннис
Калинская вышла в финал турнира в Праге в парном разряде
Россиянка Анна Калинская и теннисистка из Словакии Виктория Кужмова пробились в финал турнира WTA в Праге в парном разряде.
Обновлено в 09:21
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Культура
Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе
Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
Обновлено в 06:05
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:05
Политика
Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Избранный украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о том, что общего осталось между Россией и Украиной.
Обновлено в 08:24
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Политика
Сенатор Майкл Беннет намерен участвовать в президентских выборах США
25 апреля бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 08:36
Общество
Мокрый снег и штормовой ветер обрушатся на Петербург
В пятницу, 3 мая, в Петербурге пойдет мокрый снег и поднимется сильный ветер.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Телевизоры Huawei получат встроенный модем 5G
Разговоры о внедрении в телевизоры Huawei модема сотовых сетей пятого поколения подтвердились.
Обновлено в 05:03
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40