Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ в апрелеПолитическая Экспертиза 06:53

Россия снизила объемы добычи нефти на условленный показатель, согласно договору с членами ОПЕК. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Общий показатель снижения относительно октября прошлого года составил 229 тысяч баррелей в сутки – на одну больше, чем предписывает соглашение с ОПЕК+.

Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ в апреле

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