График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.

Россия в декабре снизит добычу нефти до уровня октября, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Он добавил, что считает возможным для РФ выйти на целевой уровень добычи по сделке ОПЕК+ за 4 месяца.

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