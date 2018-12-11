Россия в рамках сделки ОПЕК+, заключенной на прошлой неделе в Вене, согласилась снизить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, в котором этот показатель достиг нового максимума и составил 11,4 млн баррелей в сутки.

с чего всё началось

Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», страны – участницы ОПЕК+ смогли договориться о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей. При этом Россия должна пойти на снижение в объеме 2% от октябрьского уровня в 11.4 млн баррелей.

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