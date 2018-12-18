Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Это очень хороший показатель, такого еще не было.

По итогам 2018 г. добыча газа составит около 723 млрд кубических метров, а объем экспорта — 245 млрд кубометров. Министр энергетики Александр Новак заявил, что это рекордные показатели.

Россия бьёт рекорды по добыче нефти и экспорту газа

Энергетика Энергетика Нефть дешевеет 3-ю сессию подряд из-за тревог о перенасыщении рынка Brent, которая потеряла более 4 процентов за последние три сессии, ранее во вторник достигла отметки в $58,10 за баррель, что на $1,50 ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Энергетика Энергетика «Газпром» добыл в 2018 году на 5,7% больше газа В сравнении с показателями 2016 года, в 2017 году добыча газа компании выросла на 12,4%, то есть до 471 млрд кубометров.

Энергетика Энергетика Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC За одиннадцать месяцев 2018 года Азербайджан транспортировал более 38 млн тонн нефти.

Энергетика Энергетика Минэкономразвития готовит предложения для стабилизации цен на топливо Минэкономразвития РФ подготовило для правительства предложения, связанные с ситуацией на топливном рынке России.

Энергетика Энергетика Донские бизнесмены задолжали за газ 768 млн руб Всего с начала нынешнего года в донской арбитраж компания направила более 12 тыс исков на общую сумму 1 млрд руб.

Энергетика Энергетика 40% газовых активов в Северном море продает Кувейт Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует активы в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan Государственный инвестиционный фонд Кувейта планирует продать 40% своих газовых активов в Северном море подразделению инвестбанка JPMorgan на сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд).

Энергетика Энергетика Евгений Киселев: Россия обеспечена нефтью на 25 лет Россия обеспечена нефтью на 23-25 лет при современном уровне добычи. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Киселев.

Энергетика Энергетика В течение года в Омске три раза повысят стоимость природного газа Новое повышение обещает быть гораздо менее «травмирующим»: с самого первого дня года газ подорожает на 1,6%. Спустя еще полгода, с первого июля 2019 года, станут брать на 1,7% больше.

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Энергетика Энергетика В Раде хотят снизить цены на газ Напомним, в декабре во многих областях Украины потребители газа начали получать платежки за газ с повышенными ценами и насчитанными долгами за якобы потребленный ранее газ.

Энергетика Энергетика Мантуров: газ из «Турецкого потока» может пойти через TAP Как рассказал министр, один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР.

Энергетика Энергетика «Тепловая компания» заплатит Минимущества 28 миллионов рублей Арбитражный суд Омской области 28 августа решил удовлетворить требования ООО «Омскгазстройэксплуатация» и взыскал с должника 27,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Из-за холодов цены на электроэнергию в Латвии выросли за неделю на 9% Стоимость электроэнергии в Латвии за прошедшую неделю выросла на 8,7%, еще больше цена увеличилась в Литве – на 9,3%, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Энергетика Энергетика «Газовый кризис» в Карачи преодолён По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.