Энергетика

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризисаТАСС 08:36

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак заявил о преодолении кризиса с загрязнением «Дружбы»

РБК11:31

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Известия09:01

Новак рассказал о преодолении кризиса с «Дружбой»

RT на русском10:03

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

РИА Новости09:28

В РФ увидели предоление кризиса с «Дружбой»

Газета.Ru09:03

Новак заявил о преодолении связанного с «Дружбой» кризиса

Коммерсантъ10:56

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

ТАСС08:36
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
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Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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