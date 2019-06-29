Энергетика
Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризисаТАСС 08:36
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме
Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
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Политика
Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и Соловьева
Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56
Общество
Организаторы «Тавриды» назвали постановку с однополыми поцелуями провокацией
Читайте материал: "Студенты устроили спектакль-оргию со страстными поцелуями на форуме в Крыму".
Обновлено в 12:47
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Наехавший на толпу в США мужчина получил пожизненное заключение
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи
По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
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Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Политика
Путин приедет в затопленную Иркутскую область
Обновлено в 13:06
Футбол
«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Обновлено в 12:44
Политика
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.
Обновлено в 13:02
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров лаконично поздравил сына Мартина с 7-летием
Правда, Филипп ограничился коротким текстом и фотографией Мартина. С днем рождения, сынок!❤️ — написал Филипп Киркоров.
Обновлено в 07:20
Здоровье
В США 25-летняя девушка три месяца питалась воздухом
В Миннеаполисе (США) 25-летняя девушка, перешедшая на пранический образ жизни, три месяца питалась воздухом.
Обновлено в 05:56
Космос
Таяние ледников в Азии создаст угрозу существования Индии, Пакистана, Китая
Ученые смоделировали примерные последствия и пришли к шокирующим выводам — таяние снегов и ледников на этих горных вершинах может привести к кризису и продовольственной и водной безопасности в Индии, Китае, Пакистане и ряде других стран мира.
Обновлено 27 июня в 01:56
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Технологии
Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства
Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Единоборства
Российский борец завоевал золото Европейских игр
Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин победил на Европейских играх в Минске в весовой категории до 77 кг.
Обновлено в 13:30
Кино
В Сети появился новый трейлер «Матрицы»
На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Космос
Телескопы отследили одинокий быстрый взрыв в далекой галактике
Новые наблюдения показывают, что эти события, известные как быстрые радиовсплески, или FRBs для краткости, могут исходить из двух совершенно разных явлений.
Обновлено 27 июня в 15:10