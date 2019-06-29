Экономика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»Известия 09:01

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Известия09:01

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

РИА Новости09:28

В РФ увидели предоление кризиса с «Дружбой»

Газета.Ru09:03

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Взгляд.ру09:20

Новак: связанный с нефтепроводом «Дружба» кризис преодолён

News.ru08:48

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

РЕН ТВ08:39

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

ТАСС08:36
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Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину.
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Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
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«Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», - пошутила Мария Кожевникова.
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Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на австрийских сборах ЦСКА и рассказал, что попросил вратаря армейской команды Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду, не менять телефон.
Обновлено в 09:21
Транспорт

В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»

В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида

Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
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Редактор FT покаялся в ошибке на интервью с Путиным

Барбер поинтересовался у Путина, является ли религия опиумом народа. Российский президент ответил, что не считает так.
Обновлено вчера в 13:55
Спорт

Бадминтонистка Косецкая взяла бронзу Европейских игр

В Минске продолжаются вторые Европейские игры. На соревнованиях по бадминтону россиянка Евгения Косецкая завоевала бронзовую медаль.
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В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
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В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Армия и оружие

Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье.
Обновлено в 08:03
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Американского рэпера расстреляли в Лос-Анджелесе

Американский рэпер Slim 400 госпитализирован с множеством огнестрельных ранений.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
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Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

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Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
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Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

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Политика

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Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве

После беседы канцлер Германии снова почувствовала себя плохо, потерявшись во времени и пространстве, сообщает Telegram-канал «Пул №3».На представленном видео хорошо видно, как Меркель сверяет часы, а потом окидывает помещение потерянным взглядом и не знает, в какую сторону идти.18 июня в Берлин прибыл украинский президент Владимир Зеленский.
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Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Правительство России выделит Мурманской области три миллиарда рублей на компенсацию затрат в связи с подорожанием топочного мазута.
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Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве

Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
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