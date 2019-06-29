Энергетика
Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризисаТАСС 08:36
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Армия и оружие
В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки
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Обновлено в 02:56
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Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Происшествия
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Обновлено в 08:34
Политика
Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме
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Происшествия
В Иркутской области один человек погиб в районе паводка
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Армия и оружие
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Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
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Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
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Обновлено вчера в 12:56
Общество
Росстат закажет юмористам шутки о Всероссийской переписи населения
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила открытый аукцион на проведение информационной кампании и популяризации Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Батуми
Пассажирский самолет из Екатеринбурга не смог приземлится в Грузии из-за непогоды: пассажиры рейса заметили в небе над Батуми сильную грозу.
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Политика
Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры
Американский президент Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод
«Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», - пошутила Мария Кожевникова.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Обновлено в 07:39
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
В апреле американские ортопеды предупредили, что сандалии на высокой платформе, вернувшиеся в моду из 1990-х годов, могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 07:20
Космос
В Италию отправлены составные части модуля миссии «ЭкзоМарс-2020»
Российские специалисты сообщили, что Научно-производственное объединение имени Лавочкина отправило аэрокосмической корпорации Thales Alenia Space Italia составные части десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020».
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Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
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Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке Коврова
Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате хлопка газа в одной из пятиэтажек города Ковров (Владимирская область).
Обновлено в 01:17
Экономика
Под одну закупку: самозанятых поставщиков хотят приравнять к МСП
Самозанятые в деле Минэкономразвития прорабатывает вопрос о распространении на самозанятых граждан преференций по закупкам, предусмотренных для малых и средних предприятий.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Путин назвал произволом дело против Голунова
Путин заявил, что в деле журналиста "не несправедливость, там произвол" Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, пишут "Известия".
Обновлено в 08:12