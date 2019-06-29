Энергетика

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризисаТАСС 08:36

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Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Известия09:01

Новак: связанный с нефтепроводом «Дружба» кризис преодолён

News.ru08:48

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

ТАСС08:36

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

РЕН ТВ08:39
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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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