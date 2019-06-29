Энергетика
Новак заявил о преодолении связанного с «Дружбой» кризисаКоммерсантъ 10:56
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» российской нефти, преодолен, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
"Даллас" выставил на драфт отказов российского нападающего Валерия Ничушкина, сообщается в твиттере журналиста Fox sports Энди Стриклэнда.
Обновлено в 11:34
Политика
Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось
По последним данным МЧС, в Иркутской области из-за наводнения пострадал 351 человек, а пятеро, включая одного ребенка, погибли.
Обновлено в 11:54
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Футбол
Глушаков пообещал добиться выхода «Ахмата» в еврокубки
Новичок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что постарается вывести команду в еврокубки.
Обновлено в 10:29
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Финансы
Экономический прогноз на июль
Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Теннис
Американец Фритц за час одолел Куэрри в финале турнира в Истбурне
Фритц 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Куэрри 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 созданный брейк-пойнт, который 31-летнему теннисисту не удалось реализовать.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Политика
ТАСС: «Победа» может не получить партию Boeing из-за проблемы с визами
Поставки самолетов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом, потому что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании, рассказал ТАСС источник в «Победе».
Обновлено в 10:20
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть трассу. Они не могут подать документы в избирком
В Санкт-Петербурге трое кандидатов в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть федеральную трассу.
Обновлено в 10:35
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Футбол
Липпи: «Приятнее смотреть, как играет Месси, но Роналду уникален»
Месси всю карьеру провел в «Барселоне», забив 603 гола в 687 играх. Роналду за клубную карьеру забил 601 мяч.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Украинские силовики начали минировать Донбасс
Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье.
Обновлено в 10:01
Политика
Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России
Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Ранее канал Mash в Telegram сообщил, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления в аэропорту Домодедово, из-за чего люди длительное время были вынуждены сидеть в самолете.
Обновлено в 11:30
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Сутормина
"Рубин" в своем официальном Твиттере объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Алексея Сутормина.
Обновлено в 10:59
Политика
Орешкин рассказал о потенциале торговли между Россией и США
Реализация торгового потенциала в отношениях России и США зависит только от Вашингтона.
Обновлено в 11:39
Политика
Пушков оценил слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев впервые не предупредили о встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28