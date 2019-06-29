Новак заявил о преодолении связанного с «Дружбой» кризисаКоммерсантъ 10:56

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» российской нефти, преодолен, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак заявил о преодолении связанного с «Дружбой» кризиса

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