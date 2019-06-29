Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с загрязнением «Дружбы»РБК вчера в 11:31
Кризис с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» давно преодолен, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак, передает ТАСС. «Кризис у нас уже преодолен, в принципе мы поставляем давно уже качественную нефть», — сказал министр.
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с чего всё началось
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАССвчера в 08:36
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