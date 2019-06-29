Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с загрязнением «Дружбы»РБК вчера в 11:31

Кризис с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» давно преодолен, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак, передает ТАСС. «Кризис у нас уже преодолен, в принципе мы поставляем давно уже качественную нефть», — сказал министр.
Читать в источнике
с чего всё началось

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 08:36

Подробнее о событии

В РФ увидели предоление кризиса с «Дружбой»

Газета.Ruвчера в 09:03

Новак заявил о преодолении связанного с «Дружбой» кризиса

Коммерсантъвчера в 10:56

Новак рассказал о преодолении кризиса с «Дружбой»

RT на русскомвчера в 10:03

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

РИА Новостивчера в 09:28

Новак заявил о преодолении кризиса с загрязнением «Дружбы»

РБКвчера в 11:31

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Известиявчера в 09:01

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

ТАССвчера в 08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено вчера в 17:31
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Любовь Казарновская показала загородный дом

Обновлено в 00:00
Футбол

Луис Адриано: пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано признался, что спокойно относится к личной статистике.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Ольга Бузова неестественной позой испортила снимок заката

Ольга решила продемонстрировать красивейший закат в Испании, сопроводив снимок своими традиционным жизнеутверждающими мантрами.
Обновлено в 00:29
Наука

Хайнаньские специалисты создали передовую систему производства кофе

Группа из девяти специалистов под руководством Китайской академии тропического сельского хозяйства создала на Хайнане передовую систему по производству кофе.
Обновлено в 01:03
Экономика

Лагард назвала главную угрозу для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка

Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.
Обновлено вчера в 14:26
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

В пятницу, 28 июня, пресс-секретарь SpaceX сообщил, что 45 из этих спутников преуспели в использовании своих небольших ионных двигателей для достижения своих окончательных орбит, и пять сейчас находятся в пути.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

Тело погибшей в мае туристки найдено на Алтае

Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Решетова порассуждала о поле будущего ребенка

Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено вчера в 10:28
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

Обновлено в 03:15
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

Обновлено вчера в 22:02
Автоспорт

Расселл получил наказание за инцидент с Квятом

Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Роман Зобнин: «Не общаемся с Глушаковым и Комбаровым»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в преддверии матча Кубка Париматч Премьер против ЦСКА рассказал о том, как воспринял информацию об уходе из клуба защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 14:18
Космос

Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска

Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено 28 июня в 09:36
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика

Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где планирует посетить закрытие II Европейских игр.
Обновлено в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное