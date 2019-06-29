Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»РИА Новости вчера в 09:28
Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. "У нас кризис уже преодолен, мы в принципе поставляем давно уже качественную нефть", - сказал Новак журналистам.
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Музыка
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Обновлено в 06:39
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Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пребывания на саммите G20 в японской Осаке попал в неловкую ситуацию.
Обновлено в 06:29
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
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Политика
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Кино
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Новый фильм "Человек-паук: вдали от дома" собрал около 71 миллиона долларов в китайском прокате за субботу.
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Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
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В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.
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Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Политика
Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Политика
Украина сообщила, когда Крым получит воду
Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Обновлено в 04:33
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»
Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 04:12
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
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Столкновение самолета ВВС Индии с птицей вынудило пилота сбросить топливные баки и учебные бомбы на город, сообщает Hindustan Times.
Обновлено 27 июня в 08:56
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы
Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Музыка
В Волгограде состоится акустический рок-концерт
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Политика
Трамп рассказал о встречах с «диктаторами» на саммите G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках саммита G20, который проходил в японской Осаке, он провел двусторонние встречи с «президентами, премьерами и диктаторами».
Обновлено в 06:44
Политика
У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ
В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
В США показали испытательный полёт скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider
В США показали первые лётные испытания скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider.
Обновлено в 04:33
Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад
В Британском музее восковых фигур мадам Тюссо убрали восковую статую премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Обновлено в 06:03
Автоспорт
Расселл получил наказание за инцидент с Квятом
Обновлено вчера в 14:08
Хоккей
«Питтсбург» подтвердил обмен Кессела на Гальченюка
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42