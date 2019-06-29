Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»РИА Новости вчера в 09:28

Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. "У нас кризис уже преодолен, мы в принципе поставляем давно уже качественную нефть", - сказал Новак журналистам.
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Новак заявил о преодолении кризиса с загрязнением «Дружбы»

РБКвчера в 11:31

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Известиявчера в 09:01

Новак рассказал о преодолении кризиса с «Дружбой»

RT на русскомвчера в 10:03

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

РИА Новостивчера в 09:28

В РФ увидели предоление кризиса с «Дружбой»

Газета.Ruвчера в 09:03

Новак заявил о преодолении связанного с «Дружбой» кризиса

Коммерсантъвчера в 10:56

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

ТАССвчера в 08:36
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Музыка

Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России

Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Культура

Умерла советская актриса Елена Дембская

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
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Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Кино

Новый «Человек-паук» ставит рекорды по сборам в Китае

Новый фильм "Человек-паук: вдали от дома" собрал около 71 миллиона долларов в китайском прокате за субботу.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Спорт

Загитова показала фото в японском платье

В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Общество

Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
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Политика

Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
Обновлено в 04:42
Политика

Украина сообщила, когда Крым получит воду

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Обновлено в 04:33
Кино

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Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 04:12
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В Индии военный самолет сбросил на город учебные бомбы из-за птицы

Столкновение самолета ВВС Индии с птицей вынудило пилота сбросить топливные баки и учебные бомбы на город, сообщает Hindustan Times.
Обновлено 27 июня в 08:56
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче

Обновлено в 06:21
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы

Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Музыка

В Волгограде состоится акустический рок-концерт

Обновлено в 06:46
Политика

Трамп рассказал о встречах с «диктаторами» на саммите G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках саммита G20, который проходил в японской Осаке, он провел двусторонние встречи с «президентами, премьерами и диктаторами».
Обновлено в 06:44
Политика

У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ

В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

В США показали испытательный полёт скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider

В США показали первые лётные испытания скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider.
Обновлено в 04:33
Политика

Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад

В Британском музее восковых фигур мадам Тюссо убрали восковую статую премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Обновлено в 06:03
Автоспорт

Расселл получил наказание за инцидент с Квятом

Обновлено вчера в 14:08
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«Питтсбург» подтвердил обмен Кессела на Гальченюка

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Армия и оружие

В Крыму вояж эсминца США в Черное море назвали походом партии войны

Обновлено в 06:42
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
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Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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