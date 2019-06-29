Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»Взгляд.ру 09:20
Глава Минэнерго России Александр Новак прокомментировал нынешнюю ситуацию с трубопроводом «Дружба». По его словам, все проблемы с поставками из России загрязненной нефти, уже решены, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС08:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Политика
Президент Кипра получил перелом бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех
Количество погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех, среди них – один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:53
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Происшествия
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
Обновлено в 16:16
Игры
WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры
WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
Обновлено в 07:54
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Финансы
Экономический прогноз на июль
Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Футбол
Сборная Перу в серии пенальти одолела Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года в Бразилии.
Обновлено в 17:14
Футбол
Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»
Ранее в субботу в "Рубин" из "Оренбурга" перешел 25-летний полузащитник Алексей Сутормин, который подписал контракт с казанским клубом также на четыре года.
Обновлено в 11:49
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии
В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров
Обновлено в 10:10
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Обновлено в 16:21
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Подмосковье в съемном доме нашли тело подростка
Тело 17-летнего подростка без признаков насильственной смерти нашли в пятницу утром в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке
В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 16:25
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Космос
Независимые исследователи: инопланетяне прислали сигналы землянам
Независимые уфологи-исследователи рассказали о множестве сообщений от внеземных объектов, посланных человечеству внеземными цивилизациями.
Обновлено 26 июня в 13:43
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Петербурге возле ИКМО задержали нескольких кандидатов в муниципалы
В субботу, 29 июня, стало известно, что в Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылёву и Фёдора Горожанко.
Обновлено в 14:36