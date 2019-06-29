Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»Взгляд.ру 09:20

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Глава Минэнерго России Александр Новак прокомментировал нынешнюю ситуацию с трубопроводом «Дружба». По его словам, все проблемы с поставками из России загрязненной нефти, уже решены, передает ТАСС.

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

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