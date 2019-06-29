Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»Известия 09:01
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Обновлено в 07:58
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) оштрафовали британского пилота "Уильмса" Джорджа Расселла после квалификации Гран-при Австрии, сообщает F1News.ru.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
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Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой
Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
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Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
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Технологии
Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства
Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Россия вывела на рынок новый катер с крылатыми ракетами
Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами морского базирования.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Иркутской области подтоплены более 4 тысяч домов
«В 48 населённых пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:53
Единоборства
Чехиркин выиграл золото Европейских игр в греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин выиграл золото Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 12:50
Общество
За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час
О новых подробностях в расследовании причин, приведших к гибели двух самолетов Boeing 737 MAX написало информационное агентство Bloomberg.
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Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Общество
Брянский Милонов назвал Содомом спектакль с целующимися девушками
Провокационная постановка возмутила и брянского экс-лидера НОД и бывшего чиновника Александра Турыкина.
Обновлено в 13:20
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объяснила, для чего нужны мужчины
Обновлено в 09:48
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Музыка
Известный музыкант и композитор скончался в Кемерове
В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
Обновлено в 01:15
Политика
Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50