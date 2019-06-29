Новак заявил о преодолении кризиса на нефтепроводе «Дружба»Политика Сегодня вчера в 09:59

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Россия начала поставлять качественную нефть через «Дружбу», заявил глава российского министерства энергетики Александр Новак 29 июня. «У нас кризис уже преодолен», — сообщил он журналистам. Однако осталась проблема, которая требует немного большего времени для решения.

Новак заявил о преодолении кризиса на нефтепроводе «Дружба»

Общество Названа самая сексуально привлекательная нация в мире Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.

Единоборства Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.

Происшествия Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.

Политика В Минфине назвали условия выплаты взносов Совету Европы Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы нужно выработать "дорожную карту", считает замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Футбол Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.

Происшествия На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.

Шоу-бизнес Меган Маркл похудела после родов Герцогиня Сассекская не побоялась выйти к журналистам уже через пару дней после родов, и тогда поклонники обратили внимание на то, что бывшая актриса сильно поправилась.

Общество Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Политика Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20 Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.

Экономика Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2» Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.

Технологии Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.

Армия и оружие Боевик «Азова» заявил о наличии «Элерона» у НМ ДНР Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Гаджеты В продаже появился поддельный iPhone XI В продаже появился поддельный смартфон iPhone XI. Аппарат был создан на основе рендерных изображений инсайдера OnLeaks.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Армия и оружие Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.

Происшествия Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.