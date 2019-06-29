Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса на нефтепроводе «Дружба»Политика Сегодня вчера в 09:59

Россия начала поставлять качественную нефть через «Дружбу», заявил глава российского министерства энергетики Александр Новак 29 июня. «У нас кризис уже преодолен», — сообщил он журналистам. Однако осталась проблема, которая требует немного большего времени для решения.
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Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 08:36

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Новак заявил о преодолении кризиса с загрязнением «Дружбы»

РБКвчера в 11:31

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Газета.Ruвчера в 09:03

Новак рассказал о преодолении кризиса с «Дружбой»

RT на русскомвчера в 10:03

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РИА Новостивчера в 09:28

Новак заявил о преодолении связанного с «Дружбой» кризиса

Коммерсантъвчера в 10:56

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Известиявчера в 09:01

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

ТАССвчера в 08:36
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Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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