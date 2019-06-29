Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»Известия 09:01
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
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Политика
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Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
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Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
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Обновлено в 06:43
Театры
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Председатель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов ради поста в исполнительной власти Петербурга отказался не только от депутатского мандата в городском парламенте и выдвижения в губернаторы северной столицы, но и от партии.
Обновлено в 09:55
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Себастьян Феттель: «Никто не виноват в случившемся»
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Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
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Транспорт
Движение на подъезде к Шереметьево восстановили после подтопления
Аварийные и дорожные службы ликвидировали подтопление на подъезде к московскому аэропорту Шереметьево.
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BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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Эксперты назвали нетипичные признаки болезней сердца
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Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
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