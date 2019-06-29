Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»Известия вчера в 09:01
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:43, Вашингтон
Шоу-бизнес
Темникова предложила Фадееву пройти детектор лжи из-за Серябкиной
Обновлено вчера в 12:59
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Обновлено в 05:15
Общество
Кировская область находится на втором месте в стране по темпам роста тарифов ЖКХ
В цитате, которую приводит bnkirov, обозначено, что Кировская область заняла второе место среди регионов, где тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году выросли сильнее, чем в среднем по стране.
Обновлено 28 июня в 08:01
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Авто
Названы топ-5 самых надежных спорткаров в мире
Российские автоэксперты назвали ТОП-5 самых надежных спорткаров в мире среди моделей старше 15 лет.
Обновлено в 02:48
Общество
На реках в Иркутской области ожидается подъем уровня воды
На реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 см, при критическом – 600см.
Обновлено в 05:00
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Происшествия
В США расстреляли рэпера Slim 400
В Лос-Анджелесе госпитализировали с огнестрельными ранениями рэпера Slim 400, пишет «Лента.ру».
Обновлено вчера в 11:16
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика
Путин прилетел в Минск на закрытие Европейских игр
Президент Владимир Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:17
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Тихоокеанскому флоту передали модернизированный атомный крейсер «Омск»
Тихоокеанский флот получил модернизированный атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск".
Обновлено вчера в 23:47
Авто
УАЗ показал фото забытой версии популярной «буханки»
Представители отечественного автопроизводителя УАЗ опубликовали в соцсетях позабытую версию «буханки» – микроавтобус «Десна», который был выпущен в 1970-х годах.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Автоспорт
Хэмилтон потеряет три позиции на старте
Обновлено вчера в 12:07
Авто
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено 28 июня в 10:43
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Колумбийский футболист Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»
Полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луис Диас подтвердил, что получил предложение о переходе от санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 04:32
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти
Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова: «Я его ревновала, были и скандалы»
Лет пять ревновала его, были и скандалы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Гаджеты
Xiaomi Mi CC9 получит новую версию Mimoji
Разработчики компании Xiaomi заявили, что смартфон Mi CC9 получит новую версию анимированных смайликов Mimoji.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Израильские военные арестовали палестинского министра, сообщили СМИ
Израильские военные арестовали в воскресенье палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми, передает агентство ВАФА.
Обновлено в 05:16
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
Германия вопреки требованиям НАТО сократит военный бюджет
В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.
Обновлено в 05:26