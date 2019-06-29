Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»Известия вчера в 09:01

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

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