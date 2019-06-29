Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»Известия 09:01

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Новак рассказал о преодолении кризиса с «Дружбой»

RT на русском10:03

Кризис «Дружбы» преодолен

Вести.Ru09:42

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

ТАСС08:36

В РФ увидели предоление кризиса с «Дружбой»

Газета.Ru09:03

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Известия09:01

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

РЕН ТВ08:39

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

РИА Новости09:28
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
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Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

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Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
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Трамп и Си Цзиньпин договорились продолжить торговые переговоры

США и Китай возобновляют переговоры по торговой сделке между двумя странами, сообщает японское агентство Kyodo.
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Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена, пишет газета The Wall Street Journal.
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Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019

Обновлено в 10:08
Политика

Путин помог растерявшейся Меркель

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Политика

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Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды

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Происшествия

Люди застряли на аттракционе «Ракета» в парке Петербурга «Диво Остров»

Жители Петербурга сообщили, что посетители местного парка развлечений "Диво остров" застряли на аттракционе "Ракета" в субботу, 29 июня.
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В Москве началась прокладка первого газопровода под рекой

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«Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», - пошутила Мария Кожевникова.
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В ночь на 29 июня на Курском вокзале в Москве зарезали человека.
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Политика

Немецкий политик призвала отменить санкции против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания и один из лидеров СДПГ Мануэла Швезиг выступила против санкций в отношении России, сообщает Hamburger Abendblatt.
Обновлено в 10:38
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
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Политика

ТАСС: «Победа» может не получить партию Boeing из-за проблемы с визами

Поставки самолетов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом, потому что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании, рассказал ТАСС источник в «Победе».
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Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

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Футбол

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Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска

Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
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В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных премиальных автомобилей на рынке РФ.
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В Миннеаполисе (США) 25-летняя девушка, перешедшая на пранический образ жизни, три месяца питалась воздухом.
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