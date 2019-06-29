Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»Известия 09:01

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Новак заявил о преодолении кризиса с загрязнением «Дружбы»

РБК11:31

Новак заявил о преодолении связанного с «Дружбой» кризиса

Коммерсантъ10:56

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

ТАСС08:36

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

РИА Новости09:28

В РФ увидели предоление кризиса с «Дружбой»

Газета.Ru09:03

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Известия09:01

Новак рассказал о преодолении кризиса с «Дружбой»

RT на русском10:03
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Политика

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Наука

Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками

Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
Обновлено в 02:14
Общество

На юге Франции один человек погиб из-за сильной жары

Один человек погиб, пятеро были госпитализированы недалеко от города Карпантра в южном департаменте Франции Воклюз из-за аномальной жары, сообщает газета Dauphiné Libéré со ссылкой на заявление префектуры.
Обновлено в 12:12
Автоспорт

Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Происшествия

Число жертв наводнения Иркутской области увеличилось

Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:32
Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет

Самолет Ил-76 Минобороны России вылетел для тушения природного пожара в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 12:12
Происшествия

Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина

Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.
Обновлено в 12:34
Культура

Алибасов уточнил, что ему напомнил выпитый «Крот»

Зайдя на кухню чтобы попить, Алибасов заметил яркий флакон, решил, что это компот и выпил жидкость из бутылки, приводит "Интерфакс" слова музыкального продюсера.
Обновлено в 11:13
Политика

В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть трассу. Они не могут подать документы в избирком

В Санкт-Петербурге трое кандидатов в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть федеральную трассу.
Обновлено в 10:35
Культура

18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США

Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08
Политика

Возвращение РФ в ПАСЕ не связано с украинскими моряками

Возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с украинскими моряками, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:35
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Силуанов рассказал о влиянии торговой войны между США и Китаем на РФ

Торговая война между США и Китаем может негативно отразиться на экономике России, привести к уменьшению экспорта.
Обновлено в 06:45
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Музыка

Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night

Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Политика

СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено в 11:03
Политика

Путин назвал произволом дело против Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
Обновлено в 03:42
Авто

В США появился в продаже редчайший Porsche 911

Чёрный окрас придаёт Porsche 911 Strosek элегантности, а хромированные пятиспицевые колёса добавляют шика.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Обновлено в 07:19
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Финансы

Экономический прогноз на июль

Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Подтвердились данные о массовой расправе боевиков над христианами в Мали

По сообщениям выживших очевидцев, перед самым рассветом к посёлку, где проживают представители этнической общности догонов (по вероисповеданию - преимущественно христиане западных деноминаций), прибыло около 50 вооружённых боевиков-исламистов.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

Обновлено в 09:56
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Происшествия

Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
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Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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