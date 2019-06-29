Новак заявил о преодолении кризиса на нефтепроводе «Дружба»Политика Сегодня вчера в 09:59

Россия начала поставлять качественную нефть через «Дружбу», заявил глава российского министерства энергетики Александр Новак 29 июня. «У нас кризис уже преодолен», — сообщил он журналистам. Однако осталась проблема, которая требует немного большего времени для решения.

Новак заявил о преодолении кризиса на нефтепроводе «Дружба»

Политика Песков: На G20 многие соглашались с Путиным по Украине Ранее Песков сообщил о готовящейся встрече министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Политика Матвиенко прокомментировала отношения России с Грузией Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешние грузинские власти делают всё, чтобы разорвать отношения между Москвой и Тбилиси.

Футбол «Локомотив» попрощался с Тарасовым Московский «Локомотив» попрощался с полузащитником команды Дмитрием Тарасовым.

Кино Умерла актриса Евгения Дембская Советская актриса Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни 29 июня.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача задержали в пятницу, 28 июня, по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме № 4. Кроме того, под домашним арестом по этому делу находится и. о. главврача Елена Белая.

Наука Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.

Происшествия Жену Цеповяза задержали за вымогательство Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.

Происшествия В центре Москвы избили девушку-режиссера Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.

Политика Чемезов оценил свою влиятельность в России Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Политика Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.

Наука Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.

Происшествия За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.

Армия и оружие «Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Футбол Федун приедет в Австрию на дерби с ЦСКА Владелец "Спартака" Леонид Федун в воскресенье прилетает в Австрию, чтобы посетить игру турнира "Кубок Париматч Премьер" с ЦСКА, а также тренировки красно-белых.

Политика Массовое шествие вновь началось в Тбилиси Митингующие в Тбилиси начали в субботу, 29 июня, массовое шествие.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Финансы ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке Уменьшение ставок по ипотеке глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в конце мая, выступая в Госдуме.

Политика Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня» Президент России Владимир Путин провел в Иркутской области совещание, посвященное теме наводнений в ряде районов региона.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения «Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам», — сообщил Фомин.