Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса на нефтепроводе «Дружба»Политика Сегодня вчера в 09:59
Россия начала поставлять качественную нефть через «Дружбу», заявил глава российского министерства энергетики Александр Новак 29 июня. «У нас кризис уже преодолен», — сообщил он журналистам. Однако осталась проблема, которая требует немного большего времени для решения.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Политика
Песков: На G20 многие соглашались с Путиным по Украине
Ранее Песков сообщил о готовящейся встрече министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).
Обновлено в 08:13
Политика
Матвиенко прокомментировала отношения России с Грузией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешние грузинские власти делают всё, чтобы разорвать отношения между Москвой и Тбилиси.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Локомотив» попрощался с Тарасовым
Московский «Локомотив» попрощался с полузащитником команды Дмитрием Тарасовым.
Обновлено в 09:38
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Советская актриса Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни 29 июня.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача задержали в пятницу, 28 июня, по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме № 4. Кроме того, под домашним арестом по этому делу находится и. о. главврача Елена Белая.
Обновлено в 08:42
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В центре Москвы избили девушку-режиссера
Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Политика
Чемезов оценил свою влиятельность в России
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Общество
Корабль «Полтава» прибудет 2 июля в Петербург
Обновлено в 09:23
Наука
Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад
Обновлено в 05:47
Происшествия
За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных
Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море
Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках
Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено в 07:32
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Футбол
Федун приедет в Австрию на дерби с ЦСКА
Владелец "Спартака" Леонид Федун в воскресенье прилетает в Австрию, чтобы посетить игру турнира "Кубок Париматч Премьер" с ЦСКА, а также тренировки красно-белых.
Обновлено в 08:00
Политика
Массовое шествие вновь началось в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси начали в субботу, 29 июня, массовое шествие.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Финансы
ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке
Уменьшение ставок по ипотеке глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в конце мая, выступая в Госдуме.
Обновлено 28 июня в 16:12
Музыка
Николай Носков снова запел после инсульта
Обновлено в 09:00
Политика
Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»
Президент России Владимир Путин провел в Иркутской области совещание, посвященное теме наводнений в ряде районов региона.
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения
«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам», — сообщил Фомин.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 протестированы в 3D Mark
Как видно, Ryzen 9 3900X с запасом обходит 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X, производительность Ryzen 7 3700X соответствует Intel Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X, Ryzen 5 3600X выступил на уровне 10-ядерного Intel Core i7-6950X, а Ryzen 5 3600 ценой $200 обошел Intel Core i7-9700K, который стоит почти в два раза дороже.
Обновлено в 05:41