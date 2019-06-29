Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса на нефтепроводе «Дружба»Политика Сегодня 09:59

Россия начала поставлять качественную нефть через «Дружбу», заявил глава российского министерства энергетики Александр Новак 29 июня. «У нас кризис уже преодолен», — сообщил он журналистам. Однако осталась проблема, которая требует немного большего времени для решения.
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Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС08:36

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Новак заявил о преодолении кризиса с загрязнением «Дружбы»

РБК11:31

Новак заявил о преодолении связанного с нефтепроводом «Дружба» кризиса

ТАСС08:36

Новак рассказал о преодолении кризиса с «Дружбой»

RT на русском10:03

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

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Газета.Ru09:03

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Известия09:01

Новак заявил о преодолении связанного с «Дружбой» кризиса

Коммерсантъ10:56
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:37, Вашингтон
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