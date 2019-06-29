Новак заявил о преодолении кризиса на нефтепроводе «Дружба»Политика Сегодня 09:59

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу "Дружба" российской нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественную нефть. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Россия начала поставлять качественную нефть через «Дружбу», заявил глава российского министерства энергетики Александр Новак 29 июня. «У нас кризис уже преодолен», — сообщил он журналистам. Однако осталась проблема, которая требует немного большего времени для решения.

Новак заявил о преодолении кризиса на нефтепроводе «Дружба»

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