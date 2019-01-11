Рост цен в январе связан с увеличением НДС, а так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше, будет зависеть от конъюнктуры.

Министр пояснил, что рост цен в январе был связан с увеличением НДС. «А так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше», — сказал Новак. 9 января Московская топливная ассоциация сообщила о росте розничных цен на бензин впервые за полгода.

Новак заявил о повышении цен на бензин в пределах инфляции

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