Политика
Новак заявил о наличии вариантов на случай перекрытия Минском «Дружбы»РБК 09:56
У России есть варианты переориентации поставок нефти с нефтепровода «Дружба» на порты. Об этом в среду заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Планы Белоруссии перекрыть транзит нефти из России по данному нефтепроводу он назвал нецелесообразным форс-мажором.
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Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен. Мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объёмов погрузки через морские порты.
— Александр Новак, российский политикГоворит Москва 11:28
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