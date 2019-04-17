Политика

Новак заявил о наличии вариантов на случай перекрытия Минском «Дружбы»РБК 09:56

У России есть варианты переориентации поставок нефти с нефтепровода «Дружба» на порты. Об этом в среду заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Планы Белоруссии перекрыть транзит нефти из России по данному нефтепроводу он назвал нецелесообразным форс-мажором.
Читать в источнике
Александр Новак
Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен. Мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объёмов погрузки через морские порты.
— Александр Новак, российский политикГоворит Москва 11:28

Подробнее о событии

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

RT на русском10:02

«Вообще форс-мажор»: Новак о перекрытии Белоруссией нефтепровода «Дружба»

Газета.Ru10:23

Новак назвал форс-мажором вероятность перекрытия Белоруссией трубопровода с нефтью из России

Коммерсантъ10:10

Новак прокомментировал вариант перекрытия Белоруссией нефтепровода «Дружба»

РИА Новости11:31

Новак заявил о наличии вариантов на случай перекрытия Минском «Дружбы»

РБК09:56

Россия может поставлять больше нефти морем, если Белоруссия ограничит прокачку по «Дружбе»

ТАСС09:46

Новак назвал альтернативу нефтепроводу «Дружба» в случае его перекрытия Белоруссией

Говорит Москва11:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Авто

«АвтоВАЗ» отзовет битопливные Lada Vesta CNG

Обновлено в 01:25
Происшествия

Умер ранивший себя экс-президент Перу

Обновлено в 12:24
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

Обновлено в 10:56
Происшествия

Писатель, публицист Дмитрий Быков впал в кому в больнице Уфы

Публицист приехал в Уфу читать лекции по истории литературы, его госпитализировали с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда - Уфа».
Обновлено в 04:59
Общество

ООО «Коралл» об итогах 2018 года: наращивание производства, брендированная продукция и рабочие места для бежечан

Много интересных идей озвучили представители ООО "Коралл", однако все их не перечислить, но хочется верить, что компания реализует все задуманные проекты, а местное население оценит ту помощь, которую сельскохозяйственный комплекс оказывает Бежецкому району.
Обновлено в 10:56
Политика

Российским «Свидетелям Иеговы» отказали в убежище в Финляндии

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища 90% заявителей из запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы", передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:23
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Пять человек пострадали при столкновении трех машин в Петербурге

Обновлено в 16:43
Футбол

Определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что в Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты.
Обновлено в 17:40
Политика

Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Единоборства

Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym

Обновлено в 17:00
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун уходит из администрации президента Начальник управления президента по приграничному сотрудничеству Олег Говорун покидает свой пост.
Обновлено в 16:30
Финансы

Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ

Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Политика

СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Здоровье

В районе Минькино могут поставить локальные очистные

Сегодня главой администрации Кольского района была Александром Лихолатом была озвучена ситуация с питьевой водой в Минькино.
Обновлено в 11:17
Авто

Genesis представил новый компактный электромобиль Mint

По заявлению Genesis, Mint на одном заряде может проехать до 320 км. Данные силовой установки концепта на выставке раскрывать не стали.
Обновлено в 09:52
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Политика

Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»

Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Здоровье

С начала сезона клещи покусали 58 петербуржцев

За март-апрель клещи покусали 58 петербуржцев, 17 из которых дети. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Пак не простил Мамаева и Кокорина

Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 12:41
Транспорт

В ЦОДД призвали водителей не расслабляться из-за голубого неба

Обновлено в 07:02
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Авто

Hyundai официально представил бюджетный кроссовер Venue

Бюджетный кроссовер корейской марки представлен на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:10
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное