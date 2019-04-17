Новак заявил о наличии вариантов на случай перекрытия Минском «Дружбы»РБК 09:56

Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен. Мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объёмов погрузки через морские порты.

У России есть варианты переориентации поставок нефти с нефтепровода «Дружба» на порты. Об этом в среду заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Планы Белоруссии перекрыть транзит нефти из России по данному нефтепроводу он назвал нецелесообразным форс-мажором.

Новак заявил о наличии вариантов на случай перекрытия Минском «Дружбы»

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