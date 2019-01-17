Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в СербиюRT на русском 09:45

Россия готова увеличить объёмы поставок газа в Сербию, сообщил российский министр энергетики Александр Новак. Он отметил, что Сербия является давним партнёром России, через которого происходит транспортировка газа.

Энергетика Энергетика Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.

Энергетика Энергетика ОПЕК в декабре снизила добычу нефти на 780 тысяч баррелей в сутки ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в декабре приняли решение о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, начиная с января 2019 года в течение полугода.

Энергетика Энергетика В Киеве заявили о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев По словам депутата Верховной рады Александра Долженкова, относительно 2013 года стоимость газа в 2020 году возрастет в 12 раз.

Энергетика Энергетика Посол РФ в Белоруссии оборвал споры про российскую нефть «Сколько наши белорусские партнеры найдут альтернативной нефти на свои НПЗ, столько мы высвободим для продажи в третьи страны, и получим дополнительные налоговые доходы в бюджет», - оборвал споры вокруг этого вопроса дипломат.

Энергетика Энергетика Белоруссия открыла в России новое месторождение нефти Российская компания "Янгпур", принадлежащая белорусскому производственному объединению "Белоруснефть", открыла в РФ новое месторождение с запасами 600 тыс. тонн нефти.

Энергетика Энергетика Цены на топливо в Кирове оказались самыми высокими в ПФО Цена за литр находится на уровне 48,13 руб. На второй месте Пермь — 48,12 руб. Третья позиция за Йошкар-Олой — 47,38 руб. Самые низкие цены на дизтопливо в Казани — 45,43 руб. По данным Ростата, цены за автомобильный бензин также оказались выше средних значений по ПФО.

Энергетика Энергетика Красноярский экономист объяснила причины роста цен на бензин Высокий спрос на бензин, по мнению доцента кафедры международного бизнеса СибГУ Екатерины Логиновой, является причиной роста цен.

Энергетика Энергетика Reuters: китайская Petrochina перепродает газ «Ямал СПГ» в Европу Китайская нефтегазовая компания Petrochina перепродает сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» в Европу на фоне пониженного спроса на азиатском рынке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах.

Энергетика Энергетика Ярославская область в 2018 году остановила рост долга за газ Долг предприятий ЖКХ Ярославской области за газ (без учета «ТГК-2») в 2018 году впервые на несколько лет почти не увеличился и остался на уровне конца 2017 года.

Энергетика Энергетика В Якутии ЖКХ отказывается от нефтяного топлива Чтобы уйти от закупок дорогого нефтяного топлива, ГУП ЖКХ займется реконструкцией и строительством новых угольных котельных с использованием местных энергоресурсов.

Энергетика Энергетика Козак объяснил отрицательный акциз на нефть Суть отрицательного акциза в том, чтобы компании, поставляющие качественный продукт на внутренний рынок, заключив соглашение о модернизации мощностей, смогли компенсировать часть расходов, которые возникают из-за удержания цен на бензин и дизель на российском рынке ниже мировых.

Энергетика Энергетика Израиль и Египет выстраивают энергетический коридор Израиль подтвердил, что ведет обширные переговоры с Египтом о строительстве нового подводного газопровода между двумя странами.

Энергетика Энергетика «Ачимгаз» сделал заказ «Уралхиммашу» на блочное оборудование Свердловский завод «Уралхиммаш» получил заказ от компании «Ачимгаз», которая является совместным предприятием «Газпрома» и немецкой BASF/Wintershall.

Энергетика Энергетика На шельфе Норвегии нашли новые запасы газа