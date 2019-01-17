Энергетика
Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в СербиюRT на русском 09:45
Россия готова увеличить объёмы поставок газа в Сербию, сообщил российский министр энергетики Александр Новак. Он отметил, что Сербия является давним партнёром России, через которого происходит транспортировка газа.
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Энергетика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Энергетика
ОПЕК в декабре снизила добычу нефти на 780 тысяч баррелей в сутки
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в декабре приняли решение о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, начиная с января 2019 года в течение полугода.
Обновлено в 07:12
Энергетика
В Киеве заявили о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев
По словам депутата Верховной рады Александра Долженкова, относительно 2013 года стоимость газа в 2020 году возрастет в 12 раз.
Обновлено вчера в 22:14
Энергетика
Посол РФ в Белоруссии оборвал споры про российскую нефть
«Сколько наши белорусские партнеры найдут альтернативной нефти на свои НПЗ, столько мы высвободим для продажи в третьи страны, и получим дополнительные налоговые доходы в бюджет», - оборвал споры вокруг этого вопроса дипломат.
Обновлено в 13:12
Энергетика
Белоруссия открыла в России новое месторождение нефти
Российская компания "Янгпур", принадлежащая белорусскому производственному объединению "Белоруснефть", открыла в РФ новое месторождение с запасами 600 тыс. тонн нефти.
Обновлено в 05:08
Энергетика
Цены на топливо в Кирове оказались самыми высокими в ПФО
Цена за литр находится на уровне 48,13 руб. На второй месте Пермь — 48,12 руб. Третья позиция за Йошкар-Олой — 47,38 руб. Самые низкие цены на дизтопливо в Казани — 45,43 руб. По данным Ростата, цены за автомобильный бензин также оказались выше средних значений по ПФО.
Обновлено в 13:58
Энергетика
Красноярский экономист объяснила причины роста цен на бензин
Высокий спрос на бензин, по мнению доцента кафедры международного бизнеса СибГУ Екатерины Логиновой, является причиной роста цен.
Обновлено в 07:33
Энергетика
Reuters: китайская Petrochina перепродает газ «Ямал СПГ» в Европу
Китайская нефтегазовая компания Petrochina перепродает сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» в Европу на фоне пониженного спроса на азиатском рынке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в торговых кругах.
Обновлено вчера в 11:44
Энергетика
Ярославская область в 2018 году остановила рост долга за газ
Долг предприятий ЖКХ Ярославской области за газ (без учета «ТГК-2») в 2018 году впервые на несколько лет почти не увеличился и остался на уровне конца 2017 года.
Обновлено в 01:11
Энергетика
В Якутии ЖКХ отказывается от нефтяного топлива
Чтобы уйти от закупок дорогого нефтяного топлива, ГУП ЖКХ займется реконструкцией и строительством новых угольных котельных с использованием местных энергоресурсов.
Обновлено 15 января в 22:45
Энергетика
Козак объяснил отрицательный акциз на нефть
Суть отрицательного акциза в том, чтобы компании, поставляющие качественный продукт на внутренний рынок, заключив соглашение о модернизации мощностей, смогли компенсировать часть расходов, которые возникают из-за удержания цен на бензин и дизель на российском рынке ниже мировых.
Обновлено в 02:25
Энергетика
Израиль и Египет выстраивают энергетический коридор
Израиль подтвердил, что ведет обширные переговоры с Египтом о строительстве нового подводного газопровода между двумя странами.
Обновлено вчера в 14:09
Энергетика
«Ачимгаз» сделал заказ «Уралхиммашу» на блочное оборудование
Свердловский завод «Уралхиммаш» получил заказ от компании «Ачимгаз», которая является совместным предприятием «Газпрома» и немецкой BASF/Wintershall.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика
На шельфе Норвегии нашли новые запасы газа
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика
«Нафтогаз Украины» изменил модель управления бизнесом, создав дивизионы «Газ» и «Нефть»
Украинский "Нафтогаз" изменил модель управления бизнесом, создав дивизионы "Газ" и "Нефть", сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 07:46