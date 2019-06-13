Политика
Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на УкраинуLife.ru 11:43
Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.
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с чего всё началось
Россия может вновь начать поставки газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.ТАСС11:03
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