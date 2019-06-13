Политика

Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на УкраинуLife.ru 11:43

Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.
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с чего всё началось

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%

Россия может вновь начать поставки газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.
ТАСС11:03

Подробнее о событии

Новак заявил о готовности продлить контракт о транзите газа через Украину

Коммерсантъ15:55

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене, ниже текущей на 25%

Эхо Москвы14:02

Россия готова продлить контракт на поставку газа Украине

РИА Новости13:29

Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

RT на русском12:04

Миллер предположил отказ от транзита по Украине без договора о поставках газа

ANNA-News16:56

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по сниженной цене

Вести.Ru11:13

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%

ТАСС11:03
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Общество

Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны

Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено в 11:08
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Футбол

Азар прошёл медобследование в «Реале»

Обновлено в 13:22
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Происшествия

Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота

Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.
Обновлено в 06:54
Футбол

Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

Обновлено в 18:05
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Политика

Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
Обновлено в 14:23
Политика

Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Происшествия

22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне

Обновлено в 10:46
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Политика

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Транспорт

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Наука

Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов

Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
Политика

Борис Джонсон лидирует после I тура выборов премьера Британии

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон заручился наибольшей поддержкой депутатов-консерваторов в I туре выборов лидера партии и будущего премьер-министра.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры

США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Автоспорт

Экипаж Сироткина занял третье место в квалификации «24 часа Ле-Мана»

На автодроме «Сарта» завершилась квалификация знаменитой гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем

Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Спорт

Российский велогонщик Селедков дисквалифицирован за применение допинга

Помимо Селедкова, в списке присутствует бронзовый призёр чемпионата мира в командной гонке 2013 года и шестикратный чемпион Беларуси по шоссейному велоспорту Константин Сивцов, пойманный на ЭПО.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
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