Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на УкраинуLife.ru 11:43

Россия может вновь начать поставки газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

с чего всё началось

Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.

Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину

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