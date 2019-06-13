Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газRT на русском 12:04

Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

Культура Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Общество В Татарстане ночью прогнозируют заморозки В целом, завтра в Татарстане будет облачно, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный.

Политика Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

Единоборства Усик получил российскую премию «Легенда бокса» Некогда абсолютный чемпион мира Александр Усик получил награду «Легенда бокса» как лучший боксер 2018 года.

Шоу-бизнес Богомолов дал откровенное интервью Собчак Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.

Политика Российский офицер освобожден из плена в Афганистане Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.

Футбол «Крылья» возьмут в аренду Дмитрия Комбарова 32-летний россиянин входит в список футболистов, которых красно-белые намерены отпустить, а самарцы готовы взять игрока в аренду. (Сергей Егоров) Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года.

Политика США продлили на год режим санкций против Белоруссии Американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.

Политика Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.

Происшествия Вооруженные грабители расстреляли работников склада в Ессентуках По данным следствия, вечером 12 июня текущего двое неизвестных в масках с оружием пробрались на территорию склада одного из магазинов в поселке РККА (Рабоче-крестьянская красная армия) города Ессентуки и расстреляли 34-летнего мужчину, еще двоих ранили.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Технологии «Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег "Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.

Экономика Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.

Армия и оружие Россия начала придумывать атомный авианосец Министерство обороны России начало формировать тактико-техническое задание (ТТЗ) на атомный авианосец, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.

Армия и оружие В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.

Шоу-бизнес Ольга Кузьмина рассказала о разводе с мужем Ольга Кузьмина рассказала о своем разводе с мужем и отцом ее ребенка. Героиня сериала «Кухня» также затронула тему семейных отношений.

Политика США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400 Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

Общество В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.