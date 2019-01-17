Энергетика

Новак заявил о готовности РФ увеличить поставки газа в СербиюФАН 09:40

Министр напомнил, что в 2017 году Россия и Сербия подписали протокол о расширении газотранспортной инфраструктуры. Протокол является в первую очередь прерогативой сербских компаний, РФ готова же увеличить поставки в случае реализации дорожной карты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минэнерго: Россия готова увеличить поставки газа через Сербию

Росбалт10:47

Россия рассматривает возможность увеличения транзита газа через Сербию

Rambler News Service09:23

Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Сербию

RT на русском09:45

Новак заявил о готовности РФ увеличить поставки газа в Сербию

ФАН09:40

Новак высказался о поставках газа в Сербию

Газета.Ru09:37

Россия изучает возможности увеличения транзита газа через Сербию

РИА Новости10:03

Новак заявил, что Россия готова увеличить объемы поставок газа в Сербию

ТАСС08:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:53, Ашберн
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 15:02
Происшествия

Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено в 14:26
Авто

Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style

Toyota Land Cruiser Prado Style базируется на комплектации Элеганс, которая составляет 25,2% продаж Land Cruiser Prado в России.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Motorola возродит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Авто

Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии

Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Энергетика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Политика

Около 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде

Около 130 тыс. человек собрались в Белграде, чтобы приветствовать президента России Владимира Путина перед храмом Святого Саввы.
Обновлено в 15:09
Гаджеты

Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+

Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Технологии

Оксфорд прекратил получение финансирования от «Huawei»

Оксфордский университет заявил о приостановке получения финансовой помощи от китайской компании «Huawei Technologies Co. Ltd» на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации.
Обновлено в 14:57
Авто

Volkswagen Golf GTI TCR получил серийную версию

После премьеры концептуального «заряженного» хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR, которая состоялась в середине прошлого года на автомобильном фестивале Worthersee в Австрии, новинка, наконец, вышла в серию.
Обновлено в 02:17
Спорт

Эксперты WADA завершили работу в московской антидопинговой лаборатории

Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила работу по извлечению базы данных московской лаборатории.
Обновлено в 13:59
Космос

Роскосмос заявил о возможном завершении работы со «Спектром-Р»

Ученым вновь не удалось восстановить связь с радиотелескопом "Спектр-Р".
Обновлено в 13:31
Космос

«Лунный росток» погиб от холода

Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Авто

Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Транспорт

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов

Обновлено 15 января в 15:34
Происшествия

После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек

После взрыва заминированного автомобиля на территории полицейской академии в Боготе в столице Колумбии погибли восемь человек, пишет Reuters со ссылкой на заявление мэра города Энрике Пеньялосу.
Обновлено в 11:35
Политика

Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца

Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:32
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей

В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Общество

Умерла всемирно известная путешественница баба Лена

Всемирно известная российская путешественница 91-летняя Елена Ерхова, известная как баба Лена, скончалась в Красноярске - в декабре у нее диагностировали рак четвертой стадии.
Обновлено в 14:12
Общество

Стало известно об отсутствии интимной близости Гитлера и Евы Браун

Обновлено в 13:28
Интернет

В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель

«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Спорт

Николаев выиграл «Дакар-2019» в зачёте грузовиков, Сотников — второй

Экипаж команды «КамАЗ-мастер» во главе с россиянином Эдуардом Николаевым выиграл «Дакар-2019» в зачёте грузовиков.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Британские власти арестовали сухогруз «Кузьма Минин»

Обновлено в 07:19
Интернет

В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram

Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48
Общество

Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран

Обновлено в 11:55
Происшествия

В Москве в ДТП с трамваем пострадали два человека

В Москве произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля, в результате ДТП пострадали два человека.
Обновлено в 15:35
Общество

Mastercard запретит автоматически списывать деньги с платных подписок

Платежная система Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия владельца банковской карты.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»

Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева.
Обновлено в 11:53
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сербия
Государство
Государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю. Член ООН с 2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное