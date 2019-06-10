Энергетика
Новак заявил о больших рисках перепроизводства нефтиРИА Новости 07:43
Сегодня на рынке нефти есть большие риски перепроизводства, однако ситуацию нужно продолжить анализировать в июне, чтобы принять взвешенное решение на предстоящей встрече всех стран ОПЕК+, заявил министр энергетики России Алесандр Новак.
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Футбол
Мамаеву отказали во встрече с детьми
Обновлено в 08:35
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Общество
Квартира в центре Екатеринбурга вошла в топ самых дорогих в стране
Квартира в екатеринбургском элитном ЖК Тихвин за 150 млн рублей попала в число самых дорогих в стране, выставленных на продажу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Бари Алибасов мог попытаться покончить с собой
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилев поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Предустановленный вирус обнаружен на Android-смартфонах
Смартфоны, работающие на базе операционной системы Android, заражаются вирусами еще до начала продаж.
Обновлено в 01:15
Общество
Шнуров написал стихи в поддержку Голунова
Обновлено в 07:32
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Политика
Глава МВД Беларуси ушел в отставку
Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба»
Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».
Обновлено в 08:13
Экономика
Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономики
Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Геленджике задержали криминального авторитета
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
В Приморье истребители применили ракеты «воздух-воздух»
Во время учений, проходивших в Приморье, экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и высотных перехватчиков МиГ-31БМ выполнили боевые пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух", поразив цели условного противника.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Назвали самые популярные подержанные автомобили в мае 2019 года
Обновлено в 07:30
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Энергетика
Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель
Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.
Обновлено в 08:23
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.
Обновлено в 07:35
Общество
В Совфеде предложили ограничить количество животных в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике намерен рекомендовать правительству ввести нормативы по количеству домашних животных в квартирах в зависимости от метража помещений.
Обновлено в 09:15
Общество
В Хакасии ученик сельской школы набрал на ЕГЭ почти 100 баллов
Всего в Хакасии, как поясняют в министерстве образования и науки, высокие баллы по литературе получили 14 человек.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Правительство Тверской области обсудит реализацию проекта «Демография»
Реализация национального проекта «Демография» в Тверской области будет рассмотрена 11 июня на заседании регионального Правительства, которое проведет губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Руководитель «Агоры» опубликовал первые результаты анализов Голунова
Эксперты МВД не нашли следов наркотических средств на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков (Голунова защищают адвокаты этой организации).
Обновлено в 03:56
Футбол
Семак женится после матча со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вновь женится на своей законной супруге 3 сентября.
Обновлено в 06:33