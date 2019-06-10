Энергетика

Новак заявил о больших рисках перепроизводства нефтиРИА Новости 07:43

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Сегодня на рынке нефти есть большие риски перепроизводства, однако ситуацию нужно продолжить анализировать в июне, чтобы принять взвешенное решение на предстоящей встрече всех стран ОПЕК+, заявил министр энергетики России Алесандр Новак.
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