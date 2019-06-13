Политика

Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на УкраинуLife.ru 11:43

Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.
Читать в источнике
с чего всё началось

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%

Россия может вновь начать поставки газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.
ТАСС11:03

Подробнее о событии

Новак заявил о готовности продлить контракт о транзите газа через Украину

Коммерсантъ15:55

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене, ниже текущей на 25%

Эхо Москвы14:02

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по сниженной цене

Вести.Ru11:13

Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

RT на русском12:04

Россия готова продлить контракт на поставку газа Украине

РИА Новости13:29

Миллер предположил отказ от транзита по Украине без договора о поставках газа

ANNA-News16:56

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%

ТАСС11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Политика

Зариф оценил обвинения США в причастности Ирана к «атаке» на танкеры

Обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.
Обновлено в 21:26
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Происшествия

На юге Сахалина в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пассажиры

Обновлено в 20:23
Культура

В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Общество

Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны

Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено в 11:08
Наука

Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов

Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

В столице простились со звездой «Голоса» Алексеем Сафиулиным

Обновлено в 07:23
Общество

Сколько российских семей живут за чертой бедности, рассказала Голикова

Более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес

Обновлено в 20:29
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено в 17:14
Общество

Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики

Ведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала больных детей «кретинами».
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес

Фотограф простебал на видео фигуру Бузовой во время съёмок

Обновлено в 08:45
Экономика

ИНТЕРВЬЮ: Сбербанк будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 20:17
Транспорт

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Общество

Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль

Обновлено в 15:47
Здоровье

В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отменил освобождение от прививок, предоставляемое гражданам на основании религиозных убеждений и других немедицинских показаний.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка

В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Игры

Авторы Chernobylite сравнили реальный Чернобыль со своей игрой

Польская студия The Farm 51 к разработке боевика с элементами хоррора Chernobylite подошла со всей серьёзностью.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

В Кремле оценили размещение беспилотников США в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент

8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено в 21:12
Общество

Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда был учрежден Минэкономразвития России с ВЭБ более года назад в рамках работы по повышению производительности труда.
Обновлено в 21:15
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное