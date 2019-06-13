Новак заявил, что Россия готова продлить газовый контракт с УкраинойiReactor 10:49

Россия может вновь начать поставки газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

с чего всё началось

В четверг, 13 июня, российский министр энергетики выразил мнение, что Российская Федерация готова к продлению контракта на транзит газа через Украину, а также возобновлению поставок стране. В частности, это возможно осуществить на действующих условиях.

Новак заявил, что Россия готова продлить газовый контракт с Украиной

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