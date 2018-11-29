Энергетика

Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии на полях G20
Интерфакс
15:57

Министр энергетики РФ Александр Новак на полях G20 в Аргентине встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, сообщает российское ведомство в твиттере.
Интерфакс15:57

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Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии на полях G20

Интерфакс15:57

Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на саммите G20

Политика Сегодня15:12

Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретились на полях G20

Life.ru15:05

Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии провели встречу на полях G20

ТАСС14:46

Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на полях G20 - Минэнерго РФ

ПРАЙМ14:46

Новак и Аль-Фалех встретятся на полях G20

Вестник Кавказа12:30

Новак намерен обсудить с саудовским министром снижение нефтедобычи

Экономика сегодня12:18
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:28, Ашберн
Энергетика

Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет

Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.
Обновлено в 20:23
Энергетика

«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 16:30
Энергетика

«Газпром» подтвердил интерес к транзиту через Болгарию

Компания отметила, что собирается бронировать мощности будущих газопроводов на границе Турции и Болгарии, а также Болгарии и Сербии, но «решение будет приниматься с учетом условий бронирования».
Обновлено в 10:12
Энергетика

Цены на бензин снова выросли в Свердловской области

Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.
Обновлено в 12:26
Энергетика

Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

Обновлено в 09:30
Энергетика

США в сентябре сохранили лидерство по добыче нефти

Добывающие ежедневно 11,48 миллионов бочек нефти в сентябре Соединенные Штаты сохранили лидирующую позицию по добыче в мире, которую удалось занять в августе.
Обновлено в 15:16
Энергетика

«Газпром» построит в Адыгее еще семь газопроводов

Компания «Газпром» завершила проектирование семи газопроводов в четырех районах Адыгеи, до конца года также газ придет в горную станицу Дагестанскую.
Обновлено в 11:02
Энергетика

Энергетическая сверхдержава: природный газ в США стоит меньше ноля

В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в США - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.
Обновлено в 06:23
Энергетика

АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG

АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Энергетика

Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн

Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 05:10
Энергетика

На Украине сократилась добыча угля

На Украине сократилась добыча угля.
Обновлено в 15:06
Энергетика

Ярославская область вновь наращивает газовый долг

Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено в 01:59
Энергетика

Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз

Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено в 10:00
Энергетика

ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС

Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.
Обновлено в 09:05
Энергетика

С 1 декабря экспортная пошлина на нефть снижена до 135,1 долларов за тонну

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 декабря снижена на $16,9, до $135,1 за тонну, следует из данных Минэкономразвития.
Обновлено в 16:25
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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