Энергетика
Новак впервые пропустит заседание мониторингового комитета ОПЕК+Экономика сегодня вчера в 12:38
Глава Минэнерго РФ Александр Новак пропустит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Он сообщил, что не сможет присутствовать «по объективным причинам». Министры энергетики входящих в ОПЕК+ стран 17 марта приехали в Баку.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия
Гадалка получила срок по делу «Нота-банка»
Два банкира и гадалка получили реальные сроки по делу о хищениях в "Нота-банке".
Обновлено в 11:40
Происшествия
В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека
Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
Обновлено в 10:03
Политика
НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине
НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:07
Общество
ФСБ пришла с обысками в сеть «Красная икра»
В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили ТАСС о проверке, проводимой совместно с ФСБ, в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих рыбой и морепродуктами, в том числе красной икрой.
Обновлено в 06:37
Политика
Путин назвал условия отмены санкций против ЕС
В ответ на ограничения со стороны Евросоюза российская сторона ввела продовольственные санкции и запретила ввоз в Россию из ЕС мясной и молочной продукции, а также фруктов, овощей и орехов.
Обновлено в 11:57
Общество
ФАС вынесла решение по делу губернатора Челябинской области
«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области», — говорится в официальном сообщении ФАС.
Обновлено в 11:35
Политика
Путин не исключил приглашения премьера Израиля в Крым
Президент России Владимир Путин предложил пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на открытие синагоги в Севастополе.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Бутылку с горючей смесью бросили в витрину магазина Roshen в Киеве
Неизвестные бросили бутылку с горючей смесью в витрину кондитерского магазина Roshen на Крещатике в Киеве; о вызове на пожар сообщили в Главном управлении госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 10:35
Политика
Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму
Президент России Владимир Путин в ходе официальной церемонии дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.
Обновлено в 07:48
Общество
Макаревич объяснил свои слова о Крыме
Андрей Макаревич объяснил "Комсомольской правде" свое скандальное заявление о Крыме и призвал поклонников своего творчества "не искать оскорблений там, где их нет".
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии
Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".
Обновлено в 11:31
Общество
СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину
Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
Обновлено в 05:43
Экономика
Росстат сообщил об ускорении промышленности до максимума с 2017 года
В последние месяцы промпроизводство росло лишь на 1–2%, а нынешнее ускорение стало максимальным с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%. С тех пор темпы роста такого уровня не достигали.
Обновлено в 12:01
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют в 22-м туре чемпионата России 6 апреля
Московские "Спартак" и ЦСКА сыграют в 22-м туре чемпионата России по футболу 6 апреля, об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:25
Происшествия
Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов
Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин пообещал «не забирать» Аксенова из Крыма
Президент РФ Владимир Путин пообещал «не забирать» Сергея Аксенова с поста главы Крыма.
Обновлено в 11:46
Политика
Путин объяснил завышенные цены на продукты в Крыму
В Крыму слабо развито сельское хозяйство, чем объясняются завышенные цены на ряд продуктов в республике по сравнению с другими регионами.
Обновлено в 12:07
Транспорт
В переход на станции метро «Александровский сад» поступает вода
В подземный переход выхода со станции "Александровский сад" в Москве поступает вода.
Обновлено в 10:53
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 11:22
Музыка
Дидье Маруани подал новый иск к Киркорову на 272 млн рублей
Обновлено в 07:20
Политика
Путин объявил о планах решить проблему водоснабжения Крыма
Президент РФ Владимир Путин отметил важность приоритетного решения проблем Крыма в области электрификации и транспорта.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Врач Юлии Началовой назвал смерть певицы случайностью
Обновлено в 02:35
Культура
Александр Любимов отреагировал на слухи о цепи смертей участников «Последнего героя»
Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов, посоветовал тем, кто ищет мистические совпадения в смертях участников шоу, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова.
Обновлено в 11:46
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика
Жители Якутии собрались на второй митинг против мигрантов
Поводом для митинга стало обращение жительницы Якутска в следственные органы с заявлением о том, что её похитил и изнасиловал мигрант.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Петербурге будут судить директора детдома, где 10 лет насиловали воспитанников
В понедельник, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге будут судить директора детдома Наталью Федорову, где 10 лет насиловали воспитанников.
Обновлено в 11:25
Общество
Гендиректор «Водоканала Санкт-Петербурга» отправлен в отставку
В понедельник, 18 марта, был отправлен в отставку генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Стали известны последние слова Юлии Началовой
Новый выпуск шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на канале "Россия 1" был посвящен скончавшейся в субботу на 39-м году жизни российской певице и актрисе Юлии Началовой.
Обновлено в 11:42
Гаджеты
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad mini
Обновлено в 11:29
Технологии
Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт
Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21