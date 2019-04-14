Политика
Новак уверен, что весь мир устал от санкцийПолитика Сегодня 07:37
Глава Минэнерго РФ Александр Новак убежден, что все страны уже устали от американских санкций, которые вводят бесконтрольно. Речь об этом зашла на Арктическом форуме, которых прошел в Петербурге 9-10 апреля. Позицию Новака поддержал помощник президента Юрий Ушаков.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:00, Ашберн
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Происшествия
Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана
Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.
Обновлено в 11:03
Авто
Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники
Обновлено в 08:01
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено 12 апреля в 12:58
Культура
Вячеслав Невинный поставил комедию с французским шиком
Среди уже выпущенных спектаклей был и Антон Чехов (поистине мхатовский символ), и Александр Островский (не раз интерпретируемый режиссерами всея Руси), и Эмиль Брагинский (советский классик, известный стране по культовым фильмам «Гараж», «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!»).
Обновлено в 10:59
Политика
Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий
Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.
Обновлено в 11:51
Единоборства
Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов
Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Мантурове нашли тело пропавшего неделю назад ребенка
Сегодня в реке Унжа в городе Мантурово нашли тело 7-летнего Кирилла Селезнева, узнал KOSTROMA.TODAY.
Обновлено в 11:40
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Обновлено в 11:20
Экономика
Кудрин прокомментировал план по увеличению инвестиций до 25% ВВП
План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, сказал журналистам председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:25
Политика
В штабе Зеленского объяснили его отсутствие на дебатах
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:39
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Ростовом»
Московский "Спартак" назвал стартовый состав на выездной матч чемпионата России по футболу с "Ростовом".
Обновлено в 10:55
Политика
Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Общество
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме
Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Общество
Адвокат Мамаева рассказал, как суды отразились на состоянии футболистов
Игорь Бушманов, представляющий в суде интересы футболиста Павла Мамаева, заявил, что ежедневные заседания суда накладывают отпечаток на психоэмоциональное состояние его подзащитного и Александра Кокорина, однако игроки готовы к этим тяготам, чтобы получить окончательное решение по делу.
Обновлено в 10:45
Наука
«Звезда смерти» помогла ученым понять, как образуются окаменелости
Судя по окаменелостям, некоторые представители эдиакарской фауны достигали в длину 1.5 метра.
Обновлено 11 апреля в 06:47
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год
Обновлено 12 апреля в 17:49
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14