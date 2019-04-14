Политика

Новак уверен, что весь мир устал от санкцийПолитика Сегодня 07:37

Глава Минэнерго РФ Александр Новак убежден, что все страны уже устали от американских санкций, которые вводят бесконтрольно. Речь об этом зашла на Арктическом форуме, которых прошел в Петербурге 9-10 апреля. Позицию Новака поддержал помощник президента Юрий Ушаков.
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«Весь мир устал»: Новак о «бесконтрольных» санкциях США

Газета.Ru09:17

Новак: Весь мир уже устал от санкций

Life.ru08:43

Весь мир уже устал от санкций, считает Новак

РИА Новости07:04

Новак заявил, что весь мир устал от бесконтрольных санкций США

ФАН07:55

Новак считает, что мир устал от санкций США

RT на русском07:39

Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкций

Вести.Ru07:33

Новак констатировал усталость мира от американских санкций

News.ru08:02
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Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Происшествия

Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана

Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.
Обновлено в 11:03
Авто

Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники

Обновлено в 08:01
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Единоборства

В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено 12 апреля в 12:58
Культура

Вячеслав Невинный поставил комедию с французским шиком

Среди уже выпущенных спектаклей был и Антон Чехов (поистине мхатовский символ), и Александр Островский (не раз интерпретируемый режиссерами всея Руси), и Эмиль Брагинский (советский классик, известный стране по культовым фильмам «Гараж», «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!»).
Обновлено в 10:59
Политика

Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий

Валерий Кондратюк — замглавы администрации президента Украины, отвечающий за направление спецслужб, написал заявление об увольнении по собственному желанию, а также обвинил Петра Порошенко в присваивании достижений в военно-дипломатический сфере, передает 14 апреля УНИАН, опубликовав копию заявления.
Обновлено в 11:51
Единоборства

Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов

Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Обновлено в 08:58
Происшествия

В Мантурове нашли тело пропавшего неделю назад ребенка

Сегодня в реке Унжа в городе Мантурово нашли тело 7-летнего Кирилла Селезнева, узнал KOSTROMA.TODAY.
Обновлено в 11:40
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России

Обновлено в 11:20
Экономика

Кудрин прокомментировал план по увеличению инвестиций до 25% ВВП

План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, сказал журналистам председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:25
Политика

В штабе Зеленского объяснили его отсутствие на дебатах

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:39
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол

«Спартак» назвал состав на матч с «Ростовом»

Московский "Спартак" назвал стартовый состав на выездной матч чемпионата России по футболу с "Ростовом".
Обновлено в 10:55
Политика

Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине

Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Спорт

Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 09:39
Общество

В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема

В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме

Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Общество

Адвокат Мамаева рассказал, как суды отразились на состоянии футболистов

Игорь Бушманов, представляющий в суде интересы футболиста Павла Мамаева, заявил, что ежедневные заседания суда накладывают отпечаток на психоэмоциональное состояние его подзащитного и Александра Кокорина, однако игроки готовы к этим тяготам, чтобы получить окончательное решение по делу.
Обновлено в 10:45
Наука

«Звезда смерти» помогла ученым понять, как образуются окаменелости

Судя по окаменелостям, некоторые представители эдиакарской фауны достигали в длину 1.5 метра.
Обновлено 11 апреля в 06:47
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

Обновлено 12 апреля в 17:49
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Общество

Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12

Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Технологии

Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %

Обновлено в 09:22
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