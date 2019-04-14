Новак уверен, что весь мир устал от санкцийПолитика Сегодня 07:37

Глава Минэнерго РФ Александр Новак убежден, что все страны уже устали от американских санкций, которые вводят бесконтрольно. Речь об этом зашла на Арктическом форуме, которых прошел в Петербурге 9-10 апреля. Позицию Новака поддержал помощник президента Юрий Ушаков.

Новак уверен, что весь мир устал от санкций

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