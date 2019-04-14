Политика
Новак уверен, что весь мир устал от санкцийПолитика Сегодня 07:37
Глава Минэнерго РФ Александр Новак убежден, что все страны уже устали от американских санкций, которые вводят бесконтрольно. Речь об этом зашла на Арктическом форуме, которых прошел в Петербурге 9-10 апреля. Позицию Новака поддержал помощник президента Юрий Ушаков.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:33, Ашберн
Единоборства
Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ
Обновлено в 12:33
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году спустя восемь лет романа.
Обновлено в 08:15
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Экономика
Набиуллина назвала годовой пик инфляции пройденным
Глава российского Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции в России, прогнозируемый регулятором на уровне 5,5%, скорее всего, пройден, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
Обновлено в 13:24
Экономика
Службы экспресс-доставки получат право принимать пошлины
Министерство финансов РФ планирует разрешить службам экспресс-доставки принимать пошлины за доставку товара из зарубежных интернет-магазинов.
Обновлено в 10:58
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Кино
Умерла шведская актриса Биби Андерссон
В возрасте 83 лет умерла шведская актриса Биби Андерссон, сообщает Aftonbladet со ссылкой на ее подругу и режиссера Кристину Улофссон.
Обновлено в 13:25
Здоровье
Обследоваться вредно?
Отвечает генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн: – Исследования методом компьютерной томографии отнюдь не бесполезны.
Обновлено в 06:44
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Происшествия
ФСБ провела в Тюмени контртеррористическую операцию
Вечером в пятницу, 12 апреля, в Тюмени ФСБ проводила контртеррористическую операцию по нейтрализации членов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено 12 апреля в 15:38
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Авто
Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS
Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено в 07:48
Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 13:21
Спорт
Туктамышева показала лучший результат в карьере
Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Авто
Появились фото праворульной Lada 4x4
Скорее всего, в дальнейшем автомобиль экспортируют в страну с левосторонним движением, поскольку у нас его эксплуатация, при наличии «стандартной» версии, лишена всякого смысла.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Хозяин дома в Тюмени, где прошла КТО, распространял радикальные материалы в сети
Владелец дома в Тюмени по улице Амурской, 118, который в ночь на 13 апреля штурмовали силовики в рамках контртеррористической операции, Тимур Иналов (он же Медов) распространял в сети радикальные материалы.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200
Обновлено в 06:56
Политика
Нелегалов из США могут отправить в «города-убежища»
Под «городами-убежищами» понимаются административные образования в США, власти которых наперекор руководству государства отказываются выдавать нелегалов для депортации.
Обновлено в 12:44
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Полина Гагарина заняла пятое место в китайском музыкальном шоу Singer
Полина Гагарина на протяжении всех отборочных туров китайского музыкального шоу Singer была главным претендентом на победу, получая слова поддержки от своих поклонников.
Обновлено в 01:57
Политика
Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК
По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Обновлено в 00:13