Энергетика

Новак спрогнозировал стабилизацию рынка нефти
REGNUM
04:14

Сокращение нефтедобычи странами — экспортерами нефти приведет к стабилизации рынка. Это произойдет к лету 2019 года, заявил 25 декабря министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».
REGNUM04:14
Александр Новак
Мне кажется, что в течение первого полугодия в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильной, более сбалансированной.
— Александр Новак, российский политикRT на русском 08:24

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