Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном, это страны Европы. Это очень хороший показатель, такого еще не было.

В 2018 году Россия вышла на рекордные объемы добычи и экспорта газа и увеличила добычу нефти. По данным Федеральной таможенной службы, за первые десять месяцев этого года российские доходы от экспорта нефти и газа превысили $150 млрд. При этом доходы от поставок СПГ выросли на 83,3%.

В 2018 году Россия вышла на рекордные объемы добычи нефти и газа

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