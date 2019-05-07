Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человекаКоммерсантъ 06:01
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика
В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра
Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Происшествия
Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировано в Раде
Проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского зарегистрирован 19 мая.
Обновлено в 04:36
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Турецких военных обучат работе с С-400 в России
Обновлено в 06:05
Политика
Порошенко рассчитывает, что Зеленский будет уважать независимость судов
Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что новоизбранный глава государства Владимир Зеленский будет уважать независимость украинских судов.
Обновлено в 04:26
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Первое место в женском одиночном катании занимает россиянка Алина Загитова. Вслед за ней расположилась японка Сатоко Мияхара.
Обновлено в 03:34
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек
В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Кино
Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс снимутся в «Силе собаки»
Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс снимутся в новом фильме Джейн Кэмпион "Сила собаки" ("The Power of the Dog") — адаптации одноимённого романа Томаса Сэваджа.
Обновлено в 04:38
Политика
Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео
Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 05:27
Происшествия
МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь
Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Наука
В мозге людей нашли «зону покемонов»
Психологи из Стэнфордского университета провели эксперимент с людьми, которые в детстве любили покемонов и часто проводили время за играми, посвященными им. Они заметили, что часть затылочной области мозга, ответственной за зрение, ярко реагирует на образ покемонов, в отличие от той же зоны у людей, которые никогда этим не интересовались.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Последний из выживших пассажиров «Суперджета» снял на видео работу спасателей
Пассажир, последним покинувший загоревшийся после приземления в Шереметьеве самолет "Аэрофлота", снял на видео работу спасателей и бортпроводников на месте трагедии, жертвой которой стал 41 человек.
Обновлено в 05:34
Наука
В США нашли новый штамм «собачьей чумы»
Зоологи в США обнаружили несколько диких зверей, заражённых новым штаммом вируса чумки собак, который нельзя вылечить известными вакцинами, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве
В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 03:00