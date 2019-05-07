Происшествия

По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человекаКоммерсантъ 06:01

В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
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Новак сообщил о задержаниях по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»

РБК05:54

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»

Эхо Москвы06:00

Четыре человека задержаны за загрязнение нефти в «Дружбе»

Московский Комсомолец05:58

По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека

Коммерсантъ06:01

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

Известия05:52

Новак рассказал о задержаниях по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

Ведомости05:51

По делу о некачественной нефти в «Дружбе» задержали четырех человек

РИА Новости05:47
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Происшествия

В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика

В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра

Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено вчера в 06:25
Политика

Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировано в Раде

Проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского зарегистрирован 19 мая.
Обновлено в 04:36
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Турецких военных обучат работе с С-400 в России

Обновлено в 06:05
Политика

Порошенко рассчитывает, что Зеленский будет уважать независимость судов

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что новоизбранный глава государства Владимир Зеленский будет уважать независимость украинских судов.
Обновлено в 04:26
Хоккей

Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира

Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Спорт

Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок

Первое место в женском одиночном катании занимает россиянка Алина Загитова. Вслед за ней расположилась японка Сатоко Мияхара.
Обновлено в 03:34
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек

В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Кино

Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс снимутся в «Силе собаки»

Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс снимутся в новом фильме Джейн Кэмпион "Сила собаки" ("The Power of the Dog") — адаптации одноимённого романа Томаса Сэваджа.
Обновлено в 04:38
Политика

Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео

Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 05:27
Происшествия

МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100

Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь

Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Наука

В мозге людей нашли «зону покемонов»

Психологи из Стэнфордского университета провели эксперимент с людьми, которые в детстве любили покемонов и часто проводили время за играми, посвященными им. Они заметили, что часть затылочной области мозга, ответственной за зрение, ярко реагирует на образ покемонов, в отличие от той же зоны у людей, которые никогда этим не интересовались.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Последний из выживших пассажиров «Суперджета» снял на видео работу спасателей

Пассажир, последним покинувший загоревшийся после приземления в Шереметьеве самолет "Аэрофлота", снял на видео работу спасателей и бортпроводников на месте трагедии, жертвой которой стал 41 человек.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Наука

В США нашли новый штамм «собачьей чумы»

Зоологи в США обнаружили несколько диких зверей, заражённых новым штаммом вируса чумки собак, который нельзя вылечить известными вакцинами, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве

В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 03:00
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